News Brevi – 20.01.2020

ANA: NUOVA LOUNGE A TOKYO NARITA AIRPORT – All Nippon Airways (ANA) aprirà una nuova lounge a Tokyo Narita International Airport (NRT) il 29 marzo. La nuova lounge sarà la terza di ANA a Narita, indicando i suoi continui investimenti in questo importante hub. Situata nel Narita International Airport Terminal 1, Satellite 2, la lounge migliorerà l’accessibilità e la comodità per i passeggeri in partenza dai gates 21-25 e per i passeggeri che utilizzano autobus per l’imbarco nelle aree esterne. La costruzione e il design della lounge sono stati supervisionati dal famoso designer Kengo Kuma e aderiscono alla filosofia “Ichigo ichie”. Kuma ha anche recentemente supervisionato il rinnovo delle lounge ANA presso gli aeroporti di Chitoseblank, Itami, Fukuoka e Okinawa. Kuma ha anche progettato i nuovi THE Suite First Class seats e THE Room Business Class seats su voli internazionali selezionati. “Come altre lounge ANA che sono state rinnovate negli ultimi anni, questa nuova lounge offre un livello superiore di comfort ai passeggeri in partenza da Narita”, ha affermato Hideki Kunugi, Executive Vice President of ANA. Oltre al suo design elegante, la lounge enfatizzerà la tradizionale ospitalità ANA con la sua vasta gamma di cibi e bevande.

SWISS NOMINA DUE NUOVI MEDIA SPOKESMEN – Michael Stief e Marco Lipp sono stati nominati media spokesmen per Swiss International Air Lines (SWISS). Succedono a Stefan Vasic, che si occuperà di SWISS’s Sponsoring & Events, Social Media and Tourism Partners dopo cinque anni nella sua veste di media spokesman, e Florian Flämig, che lascerà SWISS alla fine di marzo dopo poco sette anni per affrontare una nuova sfida al di fuori della compagnia. Michael Stief, 43 anni e cittadino svizzero, è attualmente libero professionista come visual storyteller. Stief può anche contare su molti anni di esperienza come cabin crew member sia con Swissair che con SWISS. Michael Stief succede a Stefan Vasic e assumerà le sue nuove funzioni il 1° febbraio. Marco Lipp, 34 anni, cittadino svizzero, arriva a SWISS da Swiss Re Group, uno dei principali riassicuratori del mondo, dove ha trascorso gli ultimi sette anni nei settori delle relazioni con i media. Ha anche operato come SWISS cabin crew dal 2008 al 2012. Marco Lipp assumerà le sue nuove funzioni all’inizio di aprile, succedendo a Florian Flämig. “Sono lieto che abbiamo assicurato i servizi di due nuovi colleghi che non solo portano una vasta esperienza di comunicazione ma hanno anche il cherosene nel sangue”, afferma Daniel Bärlocher, SWISS Head of Corporate Communications. Meike Fuhlrott e Sonja Ptassek rimangono ulteriori membri del team SWISS Media Relations, guidato da Karin Müller.

EMIRATES CELEBRA IL CAPODANNO LUNARE – I viaggiatori che volano con Emirates da e verso Cina, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Malesia e Vietnam sono in attesa di un nuovo anno lunare. Disponibile solo per un periodo di tempo limitato, sarà disponibile a bordo una selezione appositamente curata di piatti tradizionali cinesi, nonché a terra in alcune lounge Emirates. Il Capodanno lunare segna l’inizio del nuovo anno nel calendario lunare. Dal 23 al 26 gennaio, i viaggiatori First Class e Business Class diretti da o verso Cina, Singapore e Malesia riceveranno ciascuno un pacchetto rosso Emirates personalizzato con due monete d’oro al cioccolato all’interno, a simboleggiare un anno di fortuna e benedizioni. I pacchetti rossi per i viaggiatori di First Class saranno inclusi nel paniere di regali, mentre quelli in Business Class riceveranno i pacchetti rossi con il loro pranzo o cena. Oltre alla cucina di ispirazione regionale servita a bordo, i passeggeri che viaggiano da e verso Cina, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Malesia e Vietnam, dal 23 al 31 gennaio, potranno godere di una selezione di prelibatezze festive per tutte le classi.

AEROPORTO DI NAPOLI: AL VIA I LAVORI PER LA ROTATORIA CHE CONSENTIRA’ DI SNELLIRE IL TRAFFICO – Ricevuta l’autorizzazione dal Comune di Napoli, GESAC (società di gestione degli scali di Napoli e Salerno) ha dato il via, con proprio finanziamento, ai lavori della rotatoria lungo viale Umberto Maddalena in corrispondenza dello svincolo Doganella della tangenziale di Napoli in direzione est. I lavori, iniziati oggi 20 gennaio, termineranno entro il mese di aprile, prima del periodo estivo in cui si registra un considerevole aumento del flusso di passeggeri in entrata ed in uscita dall’aeroporto. Secondo gli studi trasportistici commissionati dalla società di gestione aeroportuale, la rotatoria di Viale Maddalena decongestionerà del 20% il traffico veicolare che gravita sull’accesso principale all’aeroporto, permettendo una “specializzazione dei flussi”.

QAAC RIDUCE GLI SPRECHI ALIMENTARI – Qatar Aircraft Catering Company (QACC) annuncia che sta collaborando con un ente benefico locale del Qatar, Hifz Al Naema, per ridistribuire cibo in eccesso e bevande a buone cause in Qatar. QACC e Hifz Al Naema prevedono di ridistribuire quotidianamente 200-300 kg di cibi e bevande come frutta intera, cereali, bibite, yogurt e cioccolatini. Fondata nel 2008, Hifz Al Naema è stata la prima banca alimentare ad aprire in Qatar. Michael Winner, QACC Senior Vice President, ha dichiarato: “Questa partnership garantisce che i pasti non serviti o gli articoli non aperti vengano ridistribuiti per supportare le persone bisognose nella nostra comunità locale e ridurre gli sprechi”. Lanciata nell’agosto 2002, QACC è l’unica società di catering che fornisce esclusivamente servizi di catering a bordo per Qatar Airways, compagnie aeree internazionali, lounge dell’Hamad International Airport (HIA).

AMERICAN AIRLINES AGGIUNGE VOLI VERSO MIAMI PER IL BIG GAME – American Airlines, la più grande compagnia aerea che serve il Miami International Airport (MIA), sta aggiungendo voli speciali da Kansas City (MCI), San Francisco (SFO) e San Jose (SJC), per il Big Game. American ha anche aggiunto aeromobili più grandi – Boeing 777-200 – dai suoi hub di New York (JFK), Dallas-Fort Worth (DFW), Los Angeles (LAX) e Chicago (ORD) per accogliere traffico aggiuntivo verso Miami. American opera oltre 340 voli giornalieri verso quasi 130 destinazioni da MIA e lo scorso anno ha collegato oltre 30 milioni di passeggeri attraverso l’hub. Come principale gateway della compagnia aerea verso America Latina e nei Caraibi, American fornisce servizio a oltre 70 città della regione. “Nei prossimi giorni, decine di migliaia di football fans si dirigeranno verso Miami, molti arrivano in aereo attraverso il nostro Miami hub, sede di oltre 13.000 American team members e più grande gateway internazionale della compagnia aerea”, ha affermato Juan Carlos Liscano, American’s Vice President of Miami Hub Operations. “In quanto Miami’s hometown airline negli ultimi tre decenni, comprendiamo l’importante ruolo del servizio aereo nel continuo successo della nostra comunità”.