CALC sigla accordo di acquisto per ulteriori 40 Airbus A321neo

CALC (China Aircraft Leasing Group Holdings Limited), full value-chain aircraft solutions provider per compagnie aeree globali, ha raggiunto un accordo con Airbus sul suo backlog residuo, includendo un ordine aggiuntivo per 40 aeromobili A321neo.

Include anche una conversione di 15 dei suoi A320neo esistenti nel backlog in A321neo. Insieme a un ordine precedente per 11 A321neo, l’ordine totale di CALC per il tipo sale a 66.

L’ordine di CALC è un’approvazione per l’A321neo e ribadisce la domanda del mercato per l’aeromobile. Ad oggi, dall’ordine totale di CALC per 252 A320 Family aircraft, ne sono stati consegnati 87, di cui uno è un A321neo.

L’A321neo è il più grande membro della famiglia A320, che può ospitare fino a 240 passeggeri, a seconda della configurazione della cabina. Incorporando gli ultimi motori, i progressi aerodinamici e le cabin innovations, l’A321neo offre una riduzione del consumo di carburante del 20% e una riduzione del rumore del 50%.

Ad oggi, la famiglia A320 ha ottenuto oltre 15.300 ordini e oltre 9.000 aerei sono stati consegnati in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)