Airbus espone le sue soluzioni incentrate sul cliente a Heli-Expo 2020

Airbus Helicopters presenterà la propria gamma di elicotteri civili a Heli-Expo 2020, che si terrà dal 28 al 30 gennaio presso il Convention Center di Anaheim in California.

Al centro della scena dello stand ci saranno un H125, un ACH130 Aston Martin Edition e un H175. L’H125 in mostra sarà dotato degli ultimi miglioramenti finalizzati a servire meglio le work operations. In seguito al successo di Airbus Corporate Helicopters (ACH) dal suo lancio nel 2017 in qualità di Private & Business Aviation helicopter platform, in particolare grazie all’ACH145 e l’ACH160, Airbus ha rinnovato la propria offerta per l’ACH130 collaborando con Aston Martin, l’archetipo dell’arte in ambito automobilistico. L’H175 presente nello stand verrà esposto nella configurazione di trasporto offshore. Inoltre, un’esperienza immersiva con l’H160 metterà in evidenza le innovazioni rivoluzionarie dell’elicottero in tre delle sue principali missioni: trasporto offshore, private and business aviation, emergency medical services, nonché il suo concept di supporto digitale.

“Quest’anno la centralità del cliente è al centro della nostra presenza a Heli-Expo, così come lo è tutti i giorni per le nostre attività”, ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “I continui miglioramenti dei prodotti e i potenziamenti del servizio implementati sulla nostra vasta gamma di aeromobili hanno lo scopo di fornire valore ai nostri clienti e facilitare le diverse missioni dei nostri elicotteri in tutto il mondo”.

Impegnata ad accompagnare i clienti anche molto tempo dopo la consegna di un aeromobile, Airbus presenterà l’ultima selezione di miglioramenti per l’assistenza e i servizi presso il corner HCare, dove i visitatori potranno avere maggiori informazioni sul nuovo online customer portal, sui digital services, analytics, training e HCare global contracts. Queste offerte, tra le altre cose, consentono ai clienti di aumentare l’accessibilità e il successo delle missioni, ottimizzare i costi, ridurre i costi di manutenzione, migliorare la sicurezza e sostenere il valore dei propri asset.

Inoltre, il display statico di Airbus Helicopters, adiacente allo stand, mostrerà un AS332 di Heli Austria in configurazione antincendio, un H125 di Brainerd Helicopters in configurazione da lavoro aereo e un H125 di LAPD nella configurazione per le forze dell’ordine, un H145 di San Diego Gas & Electric e, ultimo ma non meno importante, il dimostratore Vahana, che ha appena completato la flight test campaign. Sulla pista di Heli-Expo, i clienti potranno provare una demo di un H125 equipaggiato con la nuova avionica Garmin TXi, un H135 e un ACH130 con interni personalizzati.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)