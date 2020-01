Il Bell Boeing CMV-22B Osprey completa con successo il primo volo

Il primo CMV-22B Osprey, costruito da Boeing e Bell Textron Inc, ha completato le prime flight operations presso il Bell’s Amarillo Assembly Center. Il CMV-22B è l’ultima variante della tiltrotor fleet, che si unisce agli MV-22 e CV-22 utilizzati da U.S. Marine Corps e U.S. Air Force.

L’U.S. Navy utilizzerà il CMV-22B per sostituire il C-2A Greyhound per il trasporto di personale, posta, forniture e high-priority cargo dalle basi costiere alle portaerei in mare. Bell Boeing ha progettato la Navy variant specificatamente per le carrier fleet operations, fornendo una maggiore fuel capacity per gli extended range requirement. La mission flexibility dell’Osprey aumenterà le capacità operative e la prontezza, oltre a trasportare i principali componenti dell’F-35 engine.

“Con la capacità di percorrere fino a 1.150 miglia nautiche, il CMV-22B sarà un’ancora di salvezza per i nostri militari e donne in mare”, ha affermato Kristin Houston, vice president, Boeing Tiltrotor Programs and director, Bell Boeing V-22 Program. “La qualità e la sicurezza integrate in questo velivolo rivoluzioneranno il modo in cui la Marina degli Stati Uniti compie le sue critical carrier onboard delivery mission”.

Bell Boeing consegnerà il primo CMV-22B all’Air Test and Evaluation Squadron (HX) 21 all’inizio del 2021 per i developmental test.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Bell/Boeing)