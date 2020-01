News Brevi – 21.01.2020

ETIHAD AVIATION TRAINING RICEVE L’APPROVAZIONE DA EASA PER IL TRAINING DI BOEING 777 E 787 PILOTS – Etihad Aviation Training, specialist training division of Etihad Aviation, è diventata la prima aviation company ad ottenere l’approvazione dall’European Aviation Safety Agency (EASA) per addestrare i Boeing 777 and 787 pilots per operatori e vettori europei che adottano altrove gli Europe’s air safety standards. L’approvazione alla formazione dei piloti per questi due tipi di aeromobili amplia le capacità globali di Etihad Aviation Training, che nel 2018 è diventato anche il primo Middle Eastern aerospace business ad ottenere la designazione EASA come Approved Training Organisation per i piloti di Airbus A320, A330 e A340. Il Capitano Paolo La Cava, Vice President and Managing Director of Etihad Aviation Training, ha affermato: “Alcuni operatori hanno una capacità insufficiente per condurre l’addestramento nelle proprie strutture, mentre altri non hanno capacità interne. Oltre all’addestramento di piloti per Etihad Airways, Etihad Aviation Training supporta anche i requisiti di molti altri operatori per una vasta gamma di tipi di aeromobili”. La gamma di offerte spazia dai corsi “ab-Initio” a type rating and recurrent training, fino a Upset Recovery Training and Performance Based Navigation. Etihad Aviation Training ha 11 full motion training simulators, di cui cinque per Boeing 777 e 787, nonché fixed base devices. Etihad Aviation Training presto aggiungerà anche la capacità di addestramento per il più recente velivolo widebody, l’Airbus A350.

BOMBARDIER: VIA LIBERA PER L’AVIONICS UPGRADE SUI LEARJET AIRCRAFT – Bombardier annuncia che la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha certificato l’ultimo update della famosa suite avionica Garmin G5000 a bordo degli aerei Learjet. L’aggiornamento verrà incorporato nelle consegne di nuovi aeromobili Learjet. Tra pochi mesi, la nuova suite avionica Garmin G5000 sarà anche una funzionalità standard sul più recente Learjet di Bombardier, il Learjet 75 Liberty, che dovrebbe entrare in servizio a metà del 2020. Un retrofit per gli aerei Learjet 70 e Learjet 75 in servizio sarà disponibile all’inizio del 2020. “L’ultima suite avionica Garmin G5000 è uno dei tanti motivi per amare Learjet”, ha dichiarato Peter Likoray, Senior Vice President, Worldwide Sales and Marketing, Bombardier Business Aircraft. “Learjet è un simbolo iconico noto per le sue performance e l’efficienza, e il sempre popolare Garmin G5000 integrated flight deck migliora ulteriormente questa piattaforma con funzionalità moderne come wireless connectivity, FANS 1/A+ e altro”, ha detto Carl Wolf, Vice President, Aviation Sales and Marketing, Garmin.

SAA CONTINUA AD OPERARE REGOLARMENTE – South African Airways (SAA) assicura che i voli verso tutte le destinazioni continuano ad operare normalmente. La compagnia aerea è a conoscenza delle voci riportate dai media circa una possibile cessazione delle operazioni. SAA si impegna sempre a comunicare in modo trasparente con tutte le parti interessate, compresi i clienti, riguardo qualsiasi modifica operativa significativa che possa avere un impatto sugli orari dei voli. In caso di modifiche al programma dei voli, tali cambiamenti saranno gestiti e comunicati in conformità alle norme e alle pratiche del settore aereo.

LEONARDO FORNIRA’ UN SISTEMA DI DIFESA RADAR ALLA INDONESIAN AIR FORCE – Leonardo ha firmato un contratto con la società indonesiana PT Len Industri (Persero) per fornire un sistema radar RAT 31 DL/M per l’Indonesian Air Force (IAF). Il radar sarà utilizzato per rafforzare il sistema di difesa aerea della Repubblica di Indonesia. PT Len Industri fornirà componenti, supporto per la realizzazione delle infrastrutture e manutenzione radar specializzata. Leonardo intende avviare con PT Len Industri una produzione congiunta di radar in Indonesia, anche per i futuri programmi nel Paese. Il contratto è stato siglato poco dopo l’annuncio della fornitura di un RAT31 DL all’Aeronautica thailandese, avvenuto durante il salone Defense & Security, che si è svolto a Bangkok a novembre 2019. Il RAT 31 DL/M è già stato acquisito dalle forze aeree italiane, tedesche e austriache, oltre che dall’Aeronautica di un Paese nordafricano. Il RAT 31 DL/M fa parte della famiglia di sistemi radar RAT 31 di Leonardo e condivide la sua architettura con il RAT 31 DL Long Range GCI (Ground Control Interceptor), una soluzione avanzata a stato solido a banda L per la sorveglianza 3D, con una portata di oltre 470 km e con capacità di difesa aerea e missilistica, inclusi i missili balistici, a supporto della sicurezza nazionale e delle missioni operative. Leonardo ha venduto oltre 50 sistemi RAT 31 DL in tutto il mondo. Il radar è il principale sensore per la difesa aerea della NATO; il tipo di architettura soddisfa infatti gli standard dell’Alleanza e consente una piena interoperabilità. Le varianti fisse e mobili sono entrambe attualmente in servizio in Paesi NATO e non NATO.

PARTNERSHIP TRA LUFHTANSA GROUP E TRIPACTIONS – Lo scorso fine settimana Lufthansa Group e la Travel Management Company basata nella Silicon Valley TripActions hanno annunciato una partnership strategica durante la conferenza DLD. Le due società sono impostate per modellare in modo proattivo il panorama della distribuzione e del commercio al dettaglio della futura era digitale delle Travel Management Companies. Per manifestare questa poliedrica collaborazione, Lufthansa Group ha acquisito una quota di minoranza nel business travel innovator attraverso la sua digital business unit Lufthansa Innovation Hub nel dicembre 2019. Ciò rende Lufthansa Group il primo investitore strategico di TripActions. Per Lufthansa Group l’investimento di minoranza è il quarto in una società tecnologica, mettendo in evidenza il valore, l’innovazione e le capacità che TripActions offre al corporate travel sector. TripActions è una corporate travel management platform in rapida crescita che utilizza le tecnologie AI e Machine Learning per offrire ai clienti un’esperienza mobile user-friendly e servizi personalizzati per le aziende e i loro dipendenti. Fondata nel 2015 a Palo Alto, in California, TripActions è attualmente uno dei pionieri nel panorama globale del Travel & Mobility Tech.

AMERICAN AIRLINES NUOVAMENTE RICONOSCIUTA NEL CORPORATE EQUALITI INDEX DI HRC – American Airlines è stata nuovamente premiata dalla Human Rights Campaign (HRC) con il punteggio più alto possibile nel prestigioso 2020 Corporate Equality Index (CEI). American è stata l’unica compagnia aerea a raggiungere un perfect score da quando CEI è stato lanciato nel 2002 e continua ad essere una delle poche società – e l’unica compagnia aerea – a farlo ogni anno da allora.