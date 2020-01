Airbus presenta la sua tecnologia a DefExpo

Airbus presenterà i suoi migliori military products e le tecnologie di difesa all’avanguardia al salone DefExpo, 5 – 8 febbraio 2020, in Lucknow, Uttar Pradesh, India.

I visitatori dello stand troveranno modelli in scala del velivolo C295. Airbus si è offerta di produrre il C295 in India insieme a Tata Advanced Systems. I visitatori conosceranno anche il collaudato A330 MRTT, l’unico new generation aerial refueller in full service oggi.

Inoltre, saranno esposti gli elicotteri AS565 MBe Panther, H145M e H225M. Airbus ha offerto di costruire il Panther o l’H145M in India secondo lo Strategic Partnership (SP) model del governo per il Naval Utility Helicopters (NUH) programme. L’H225M è stato offerto nell’ambito del Naval Multi Role Helicopter (NMRH) programme. Progettati per soddisfare tutte le esigenze delle forze armate indiane, questi elicotteri sarebbero prodotti in India in collaborazione con Mahindra Defence.

“Airbus si trova in una posizione unica per partecipare all’ambizioso percorso di crescita dell’industria della difesa indiana e portarlo a nuovi livelli. DefExpo è una piattaforma chiave per mostrare il nostro impegno nei confronti delle sempre crescenti esigenze aerospaziali e di difesa del Paese”, ha affermato Anand Stanley, President & Managing Director, Airbus India & South Asia.

I numerosi progetti di difesa a cui Airbus India sta partecipando porteranno alla creazione di migliaia di posti di lavoro e catalizzeranno la base di fornitori locali. Airbus attualmente lavora con più di 45 fornitori in India e l’approvvigionamento annuale da loro vale oltre $650 milioni. La rete di Airbus Indian suppliers fornisce servizi di ingegneria e IT, aerostrutture e materiali per molti dei principali aeromobili di Airbus. Oltre 7.000 persone, tra cui 1.500 ingegneri, sono attualmente impiegate nei progetti Airbus nel paese.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)