Neos amplia i servizi a bordo

Neos inaugura il 2020 inserendo nuove iniziative sui propri aerei per offrire agli ospiti in volo un carnet di servizi ancora più strutturato e che possa migliorare ulteriormente l’esperienza dei passeggeri e la loro permanenza a bordo. Tra le novità, un cadeau speciale per i più piccoli, una rivisitazione dei menù, maggiore attenzione all’ambiente oltre a una collaborazione musicale che amplia la partnership con Radio Italia.

Il processo di sviluppo di Neos continua senza interruzioni e comprende, oltre agli investimenti tradizionali su nuove macchine di ultima generazione come i Dreamliner, anche molteplici attività collaterali che modulano e personalizzano l’esperienza dei passeggeri: l’obiettivo è, infatti, garantire un trattamento che faccia sentire gli ospiti già in vacanza, ancora prima di essere arrivati a destinazione. Del resto, le ore passate in aereo possono diventare un momento potenzialmente complesso per i viaggiatori che si trovano a convivere con molte altre persone per diverse ore: anche per questo Neos è alla continua ricerca di novità che rendano ogni momento del volo più piacevole e salutare, assicurando standard elevati di assistenza e attenzione, sia per gli adulti che per i più piccoli.

Da fine dicembre, ogni bambino ha iniziato a ricevere una sorpresa speciale per passare il tempo a bordo: si tratta del libro “FAVOLE E YOGA”, realizzato da Clementoni appositamente per Neos e pensato per il benessere psico-fisico di genitori e figli. La lettura di questo libricino, che parla a grandi e piccini grazie a un linguaggio adeguato e con molte immagini, permette di raccogliere consigli importanti su comportamenti e movimenti utili a vivere al meglio il viaggio e le ore in volo, godendosi ogni attimo in armonia con il corpo e la mente.

Per i più grandi, invece, Neos amplia la collaborazione con Radio Italia, storico partner della compagnia: dopo l’inaugurazione della nuova radio TRX, sugli aerei sarà infatti disponibile una playlist ad hoc dallo stile rap, trap e indie sulle stesse note delle canzoni trasmesse dalla web radio. Per l’occasione, un aereo della flotta è stato anche vestito con una livrea che raffigura i sei ambassador di TRX, a spasso nei cieli sul Mediterraneo fino a dopo l’estate.

Parallelamente, continua l’accordo con Viasat Inc., società di comunicazione globale, che ha dotato i quattro 787 Dreamliner con il servizio di connettività in-flight ad alta qualità, permettendo ai passeggeri in volo verso i Caraibi di accedere allo streaming di contenuti audio e video, di realizzare video chiamate a bordo e di utilizzare i propri dispositivi in volo come se fossero a terra.

Infine, il tema food, divenuto centrale per la compagnia e per gli ospiti che apprezzano la cucina italiana, la qualità e la varietà dei piatti: per il 2020 Neos continua le iniziative gourmet e, dopo i dolci di Gian Piero Vivalda e i vini di Batasiolo, entrano nei menù nuove ricette e gli snack artigianali di Carollo, caldi e dai sapori siciliani.

Inoltre, Neos ha già avviato il processo di eliminazione della plastica monouso, inserendo bicchieri compostabili e bacchette di legno per il catering sui propri voli. Un primo passo verso le tematiche ambientali a cui ne seguiranno altri nei prossimi mesi.

(Ufficio Stampa Gruppo Alpitour – Photo Credits: Neos)