United Kingdom MFTS ordina altri quattro Airbus H145

Airbus Helicopters nel Regno Unito fornirà quattro ulteriori elicotteri H145 nell’ambito di un ampliamento dell’UK Military Flight Training System (UKMFTS).

I nuovi elicotteri si uniranno alla flotta esistente composta da 29 elicotteri H135 e tre H145, noti rispettivamente come Juno e Jupiter, e saranno consegnati nel corso del 2020.

Operati da Ascent Flight Training Management Ltd, principalmente dalle basi RAF di Shawbury e di Valley per conto del Ministero della Difesa, gli aeromobili vengono utilizzati per addestrare tutti i piloti di elicotteri militari britannici e gli equipaggi.

Airbus Helicopters è completamente integrata in entrambe le basi come rotary wing aircraft service provider per Ascent.

“L’H135 Juno e l’H145 Jupiter stanno dimostrando giorno dopo giorno la loro eccezionale affidabilità e versatilità nell’ambito del training per il programma UKMFTS. È estremamente soddisfacente per noi vedere che il primo equipaggio ha completato il programma di addestramento e siamo impazienti di consegnare gli altri elicotteri nel prossimo futuro”, ha dichiarato Colin James, Managing Director di Airbus Helicopters nel Regno Unito.

La famiglia di elicotteri H145 ha completato oltre 5,5 milioni di ore di volo in tutto il mondo con una flotta globale composta da oltre 1.300 aeromobili.

