News Brevi – 23.01.2020

LINATE E MALPENSA: PER NON DIMENTICARE LA MOSTRA “ARTE NELLA SHOAH” – Durante i terribili anni della Shoah, l’arte riuscì a lottare contro le tenebre e lo ha fatto grazie a tutte le persone che nei campi di concentramento, nei ghetti e in clandestinità trovarono la forza di esprimere la loro creatività inseguendo una speranza di vita. Oggi gli aeroporti di Milano non dimenticano e, insieme all’Associazione Figli della Shoah e all’Associazione NoiSea, celebrano questo forte messaggio di speranza, nell’ambito delle iniziative del Comune di Milano per la “Giornata della Memoria 2020”. Le testimonianze raccolte hanno dato forma a una mostra itinerante “Arte nella Shoah” curata dall’Istituto Yad Vashem di Gerusalemme, per la prima volta in Italia, che i passeggeri potranno ammirare a Linate presso i gate di imbarco, a Malpensa presso PhotoSquare nell’atrio della stazione ferroviaria del Terminal 1. Si tratta di una selezione di opere create durante i nefasti anni della persecuzione antiebraica (1939-1945) da venti artisti, quasi la metà dei quali non sopravvisse. Completa l’esposizione il video con i disegni di Aldo Gay.

RYANAIR PROPONE SCONTI DEL 20% PER COMBATTERE IL “BLUE JANUARY” – Ryanair ha annunciato oggi di aver lanciato un’offerta per il “Blue January”, con sconti fino al 20% su un milione di posti sull’intero network, per viaggiare da febbraio a giugno. Questa offerta è disponibile solo sul sito web Ryanair.com. La promozione è valida per prenotazioni entro la mezzanotte di domenica (26 gennaio). Chiara Ravara di Ryanair ha dichiarato: “Questo è il periodo più difficile dell’anno e prenotare una vacanza è il modo migliore per combattere la malinconia invernale. Stiamo lanciando un’offerta per il “Blue January”, con sconti fino al 20% su un milione di posti sull’intero network europeo. Questa promozione è valida per prenotazioni entro la mezzanotte di domenica (26 gennaio)”.

ETIHAD AIRWAYS CELEBRA IL CAPODANNO CINESE CON UN VOLO SPECIALE – Etihad Airways, in collaborazione con Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), celebra il capodanno cinese con un volo speciale da Abu Dhabi a Shanghai operato dall’aereo con esclusiva livrea ‘Choose China’. La livrea appare su uno dei Boeing 787-10 Dreamliner della compagnia aerea e fa parte di una serie di destination themed liveries che la compagnia aerea vanta in collaborazione con ADNOC. Gli ospiti Etihad che viaggiano su EY862 il 24 gennaio riceveranno inoltre un menu a tema cinese progettato dal team culinario interno della compagnia aerea. In occasione del nuovo anno, il menu a tema cinese sarà disponibile anche su voli selezionati da Abu Dhabi a Bangkok, Pechino, Chengdu, Kuala Lumpur, Hong Kong, Giacarta, Manila, Seul, Shanghai e Singapore dal 25 al 31 gennaio.

EMIRATES CELEBRA 20 ANNI DI VOLI IN BAHRAIN – Era il 25 gennaio del 2000 quando il primo volo di Emirates – effettuato con un Boeing 777-200 – è decollato dall’aeroporto internazionale di Dubai diretto in Bahrain. Venti anni dopo la rotta si è andata sempre più rafforzando e, da quel giorno ad oggi, oltre 6,7 milioni di passeggeri hanno volato con Emirates verso il Bahrein. La compagnia aerea ha progressivamente aumentato la sua presenza nel Regno, passando da due voli giornalieri a quattro servizi giornalieri. Emirates aiuta a svolgere un ruolo importante nel supportare le fiorenti relazioni commerciali del Paese con gli Emirati Arabi Uniti. I quattro voli giornalieri di Emirates, insieme alla capacità di trasporto merci pari a 23 tonnellate per volo sul Boeing 777-300ER, hanno contribuito a facilitare il trasporto di quasi 130.000 tonnellate di merci da e verso il Bahrein negli ultimi cinque anni. Emirates ha utilizzato il suo A380 in Bahrein tre volte, con voli una tantum, per soddisfare la domanda stagionale, diventando il primo vettore a usare questo aereo nel Regno. La compagnia ha anche portato il suo velivolo ‘simbolo’ nel Regno per partecipare al Bahrain International Airshow in tre edizioni, presentando i prodotti e i servizi presenti su questo velivolo agli operatori, nonché al pubblico in generale.

AIR FRANCE CELEBRA IL CAPODANNO CINESE – Air France celebra il capodanno cinese e ha organizzato alcuni eventi speciali in aeroporto e a bordo per i suoi clienti che viaggiano in Cina. A Parigi-Charles de Gaulle, nelle lounge, ai gates, nei sales counters e nelle baggage arrival area, sono stati installati dei poster per celebrare il nuovo anno del topo. I clienti che viaggiano verso determinate destinazioni cinesi sono accolti dal team multiculturale che indossa abiti tradizionali. Vasi di miele parigino sono offerti ad ogni passeggero e alcuni di loro possono godere di una danza tradizionale del leone eseguita da otto ballerini e musicisti cinesi.

BRUSSELS AIRLINES: AL VIA IL VAN EYCK YEAR – Cultuur Gent, MSK Gent, VisitGent, VISITFLANDERS e Brussels Airlines hanno ufficialmente dato il via al Van Eyck year a Brussels Airport. Questa settimana, ai passeggeri in partenza su 25 voli Brussels Airlines verrà presentato un gadget Van Eyck durante l’imbarco. Dopo che gli è stata offerta una colazione, i passeggeri del volo di stamattina per Madrid sono stati i primi a ricevere un cuscino Van Eyck unico dalle mani del ministro fiammingo del turismo Zuhal Demir e dell’assessore alla cultura di Gand Sami Souguir. “Dopo Rubens nel 2018 e Bruegel nel 2019, quest’anno ci impegniamo a fondo per consentire ai fratelli Van Eyck di portare nelle Fiandre persone in cerca di valore culturale aggiunto da tutto il mondo. I loro capolavori potrebbero essere appesi in alcuni dei musei più famosi del mondo, ma solo nelle Fiandre si può sperimentare come hanno vissuto e lavorato”, dice il ministro del turismo fiammingo Zuhal Demir. “In qualità di compagnia aerea nazionale del Belgio, vogliamo essere un ambasciatore per il nostro paese e il suo straordinario patrimonio culturale”, afferma Christian Dumortier, Head of strategic partnerships of Brussels Airlines. “Includendo le mostre del Van Eyck year nel nostro Hi Belgium Pass, vogliamo promuovere i Maestri fiamminghi – e l’arte belga in generale – in tutta Europa e anche oltre”.

AER LINGUS PROPONE I VOUCHER REGALO – Il voucher Aer Lingus rappresenta un regalo perfetto per ogni occasione. I voucher sono acquistabili in pochi click direttamente sul sito aerlingus.com. Se l’obiettivo è quello di trascorrere San Valentino negli USA è importante sapere che questa ricorrenza non è esclusivamente dedicata alle coppie, ma è una giornata per esprimere l’amore per i propri cari e tutti coloro che sono più vicini. In caso che la destinazione sia l’Irlanda, Dublino è la città giusta per vivere l’atmosfera romantica. Il buono regalo è disponibile in euro, dollari e sterline e non ha scadenza. Il voucher può essere acquistato in ben tredici modalità a seconda della ricorrenza, sia come regalo semplice, adatto a qualsiasi occasione. Una volta completato l’acquisto verrà inviata una mail personalizzabile al destinatario del regalo. Per maggiori informazioni sull’Irlanda basta visitare il sito irlanda.com che fornisce tutte le informazioni necessarie per scoprire e vivere le città irlandesi. Direttamente da www.aerlingus.com, è possibile non solo volare con le tariffe più economiche, ma anche acquistare un voucher regalo, prenotare il proprio albergo e noleggiare un’auto.

EUROWINGS ADDESTRA I PILOTI DEL FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE TEDESCO – I piloti dello Special Air Mission Wing hanno un livello di responsabilità particolarmente elevato. Appartengono al Federal Ministry of Defence e sono parte del German Army. Si sottopongono allo stesso basic training come commercial pilots per ottenere la civil aviation licence, quindi acquisiscono il type rating per un particolare tipo di aeromobile presso Lufthansa Aviation Training (LAT), prima di apprendere gli aspetti pratici in un vasto line training. Il governo tedesco ha ora affidato questo compito nelle mani di Eurowings. La missione principale dello Special Air Mission Wing con base a Colonia è il trasporto di soldati e attrezzature a bordo di aerei a lungo raggio, il trasporto di leader politici e parlamentari e l’esecuzione di voli per sostenere aiuti umanitari e operazioni di soccorso in caso di calamità. Eurowings è recentemente diventato official instructor per i piloti dello Special Air Mission Wing sull’Airbus A320. “Le procedure sono praticamente identiche per Eurowings e lo Special Air Mission Wing. Ad esempio, utilizziamo le stesse checklists e gli stessi task assignments. Ciò consente agli Special Air Mission Wing pilots di ricevere il loro flight training da noi”, spiega Uli Schmidt, Vice President Crew Training at Eurowings. La cooperazione è inizialmente prevista per due anni. I piloti del German Army vengono addestrati in Eurowings sul velivolo A320 per la prima volta. Nel corso di un fleet rollover, l’Air Force sta acquisendo nuovi aeromobili.

AIR FRANCE LANCIA IL BUSINESS CLASS SERVICE SUL DOMESTIC NETWORK – Air France sta estendendo il proprio servizio di Business Class ai clienti sul proprio domestic network, in partenza da Parigi-Charles de Gaulle, Parigi-Orly e dalle regioni francesi, che sarà disponibile anche sui voli a corto raggio che collegano le regioni francesi a destinazioni internazionali. I clienti Business Class con una coincidenza su un volo a lungo, medio o corto raggio da o verso le regioni francesi potranno ora usufruire di un servizio Business class senza costi aggiuntivi durante il loro viaggio. Questo nuovo servizio può essere prenotato su airfrance.com o sull’app Air France ed è valido per i viaggi a partire dal 4 febbraio 2020. Air France è l’unica compagnia aerea ad offrire un Business class service in Francia. Gli Air France Business customers beneficeranno di servizi speciali come i canali SkyPriority negli aeroporti che offrono questo servizio. Beneficiano anche dell’accesso alle lounge Air France. Le lounge per i voli a corto raggio sono disponibili negli aeroporti di Parigi-Charles de Gaulle (terminal F e G), Parigi-Orly 1, Bordeaux e Lione. Le lounge partner della compagnia aerea sono disponibili negli aeroporti di Parigi-Orly (terminal 1A), Marsiglia, Nizza, Tolosa, Montpellier e Mulhouse. Ai clienti Business è riservata una franchigia bagaglio più generosa: possono portare in stiva due bagagli del peso di 32 kg ciascuno, oltre a due bagagli a mano e un accessorio di cabina per un totale di 18 kg. Inoltre, possono scegliere il posto quando prenotano il volo. Sui voli a corto raggio Air France offre ai suoi clienti Business un servizio di catering dedicato.

ESA E AIRBUS FIRMANO CONTRATTO PER LA PIATTAFORMA BARTOLOMEO SULLA ISS – La piattaforma Bartolomeo di Airbus offre nuove opportunità di ricerca sulla International Space Station (ISS). L’European Space Agency ESA ha ora prenotato un payload slot per uno strumento norvegese che monitora la densità del plasma nell’atmosfera terrestre. La piattaforma Bartolomeo è attualmente nella fase finale della launch preparation ad Airbus in Brema ed è previsto il lancio verso la ISS nel marzo 2020. Bartolomeo è sviluppato da Airbus e sarà operato in collaborazione con l’ESA. La piattaforma può ospitare fino a 12 diversi moduli di esperimento, fornendo loro energia e fornendo trasmissione di dati sulla Terra. Bartolomeo è adatto a molti esperimenti diversi. La Multi-Needle Langmuir Probe (m-NLP) è uno strumento dell’Università di Oslo e della società norvegese Eidsvoll Electronics per misurare la densità del plasma ionosferico. La missione è finanziata attraverso il programma PRODEX dell’ESA e sostenuta dalla direzione ESA Human & Robotic Exploration. Il payload dovrebbe essere lanciato sul volo di rifornimento ISS NG-14 nell’ottobre 2020 e sarà il primo payload ad essere installato sulla piattaforma Bartolomeo al di fuori dell’European Columbus Module.

PEGASUS ESPANDE IL SUO NETWORK – Pegasus Airlines continua ad espandere la sua rete di voli con l’aggiunta della sua quarta destinazione in Arabia Saudita, Medina. La rotta Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Medina (MED) è operativa dal 12 gennaio 2020, con 3 voli settimanali il lunedì, giovedì e domenica. Dal 27 novembre 2019 Pegasus ha inoltre iniziato ad operare tra Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) e Ras Al Khaimah (RKT), la sua quarta destinazione negli Emirati Arabi Uniti, con due voli settimanali, il mercoledì e il sabato. Dal 29 marzo Pegasus introduce voli tra Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) e Batumi (BUS), la sua seconda destinazione in Georgia, volando quattro volte a settimana il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Inoltre, il 9 giugno decolleranno i voli tra Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) e Helsinki (HEL) quattro volte alla settimana il martedì, giovedì, sabato e domenica. Dall’Italia Istanbul Sabiha Gökçen è raggiungibile da diversi aeroporti: da Roma Fiumicino con due voli giornalieri; da Milano Bergamo Orio al Serio con 12 voli settimanali; da Bologna con un volo giornaliero e da Venezia con voli 4 volte a settimana il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Pegasus lancerà anche due nuovi voli diretti: tra Londra Stansted e Ankara tre volte a settimana, il mercoledì, venerdì e domenica; tra Londra Stansted e Antalya, due volte a settimana, il lunedì e il giovedì.