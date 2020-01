Nordic Aviation Capital finalizza ordine per 20 aeromobili A220 Family

Nordic Aviation Capital (NAC), lessor di aeromobili regionali, ha firmato alla fine del 2019 un ordine fermo per 20 aeromobili A220 Family.

Quest’ultimo ordine di NAC, conteggiato nel portafoglio ordini 2019, afferma la forte domanda del mercato per la famiglia A220.

“L’ordine di NAC per l’A220 mostra che questo aereo è rilevante tanto nel mondo regional quanto in quello mainline”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer di Airbus. “Siamo lieti di lavorare con NAC in futuro, li ringraziamo per la loro fiducia e ci congratuliamo con loro per i loro nuovi uffici a Limerick”.

NAC è oggi il più grande lessor di regional aircraft al mondo, gestisce e possiede 500 aeromobili in leasing a 78 airline customers in oltre 50 paesi.

L’A220 è l’unico velivolo appositamente costruito per il 100-150 seat market. Riunisce aerodinamica all’avanguardia, materiali avanzati e motori Pratt & Whitney PW1500G geared turbofan di ultima generazione, per offrire una riduzione dei consumi di carburante di almeno il 20% per posto rispetto agli aeromobili della generazione precedente, con emissioni significativamente inferiori e una ridotta noise footprint. L’A220 offre le performance di aeromobili single-aisle più grandi.

Alla fine di dicembre 2019 l’A220 aveva accumulato 600 ordini, con oltre 100 aerei in servizio con sette operatori in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)