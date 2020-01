News Brevi – 24.01.2020

ANA: VOLI AGGIORNATI AD HANEDA TERMINAL 2 E TERMINAL 3 – All Nippon Airways (ANA) inizierà a operare voli nazionali e internazionali dal Terminal 2 di Haneda Airport (HND) e continuerà a servire voli internazionali dal Terminal 3 a partire dal 29 marzo 2020. Le modifiche riflettono l’aumento dei voli internazionali operati da ANA e miglioreranno ulteriormente la comodità per i passeggeri, che saranno ora in grado di connettersi ai voli dal Terminal 2. “ANA ha ampliato il suo servizio internazionale al fine di soddisfare la crescente domanda di viaggi in Giappone e i cambiamenti all’aeroporto di Haneda ci consentiranno di soddisfare le esigenze dei passeggeri”, ha affermato Masaki Yokai, Senior Vice President of ANA. “Siamo entusiasti della prospettiva di rafforzare la nostra capacità di offrire viaggi convenienti ed efficienti alla nostra base di clienti in crescita”. Il Terminal 3 era precedentemente noto come International Terminal e il suo nuovo nome è stato inizialmente annunciato nel febbraio 2019. I funzionari dell’aeroporto di Haneda hanno scelto di rinominare il Terminal per semplificare l’esperienza di volo dei passeggeri. Alla luce di questi cambiamenti, ANA incoraggia i passeggeri a verificare da quale Terminal partirà il loro volo prima di arrivare in aeroporto.

ADR: AL LEONARDO DA VINCI IL CONVEGNO “2020: OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE PER IL TURISMO ITALIA – CINA” – “2020: opportunità e prospettive per il turismo Italia-Cina” è il titolo della tavola rotonda tenutasi nella hall Partenze del T3 di Fiumicino organizzata da Aeroporti di Roma. Al centro del dibattito il turismo incoming e outgoing, la volontà di rafforzare la presenza dei viaggiatori italiani nella Terra di Mezzo e l’opportunità di far conoscere le bellezze di un Paese come la Cina, ricco di monumenti e paesaggi naturali divenuti, al pari di quelli italiani, patrimonio mondiale dell’Unesco. Il 2020, designato anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina, coincide con i 50 anni di proficue relazioni diplomatiche tra i due Paesi, testimoniate anche dai numeri del traffico passeggeri di Fiumicino. Nel 2019 infatti, sono stati oltre 900mila i viaggiatori da e per la Cina grazie a 7 compagnie aeree che collegano direttamente il Leonardo da Vinci con 12 città della Greater China.

AIR FRANCE SHOPPING PRESENTA LA SUA COLLEZIONE VINTAGE – Dopo aver ripreso l’iconica valigetta degli anni ’50, Air France Shopping svela nuovi oggetti, esaltando la sua elegante collezione vintage. Ogni articolo della collezione mette in mostra la potente rete globale di Air France e presenta il “cavalluccio marino alato”, il simbolo storico della compagnia fondata nel 1933. Questo emblema illustra l’unione di potenza e velocità, aria e acqua e incarna elegantemente la storia e la cultura di Air France. Air France Shopping è il negozio online di prodotti Air France. Con articoli di viaggio, bagagli, oggetti unici, aeromodelli e altro ancora, si può trovare l’intera gamma di accessori su airfranceshopping.com. Eleganti e pratici, questi oggetti incarnano l’immagine di Air France attraverso varie collezioni che caratterizzano i simboli della compagnia.