Air France lancia il Business Class service sul network domestico

Air France sta estendendo il proprio servizio di Business Class ai clienti sul proprio domestic network, in partenza da Parigi-Charles de Gaulle, Parigi-Orly e dalle regioni francesi. Questo nuovo servizio può essere prenotato su airfrance.com o sull’app Air France ed è valido per i viaggi a partire dal 4 febbraio 2020.

Air France è l’unica compagnia aerea ad offrire un Business class service in Francia.

Per i viaggi all’interno della Francia, esistono tre tipi di tariffe: Business Leisure, Business Flex e Business Abonné, che si differenziano in base alla possibilità di cancellazioni e modifiche. Inoltre, l’acquisto di un upgrade dalla cabina Economy alla cabina Business sarà disponibile all’apertura del check-in del volo, 30 ore prima della partenza.

Gli Air France Business customers beneficeranno di servizi speciali come i canali SkyPriority negli aeroporti che offrono questo servizio, check-in e baggage drop-off dedicati, linee prioritarie al controllo di sicurezza e controllo passaporti, imbarco prioritario, priorità ai banchi di trasferimento durante le connessioni, consegna prioritaria del bagaglio.

Beneficiano anche dell’accesso alle lounge Air France. Le lounge per i voli a corto raggio sono disponibili negli aeroporti di Parigi-Charles de Gaulle (terminal F e G), Parigi-Orly 1, Bordeaux e Lione. Le lounge partner della compagnia aerea sono disponibili negli aeroporti di Parigi-Orly (terminal 1A), Marsiglia, Nizza, Tolosa, Montpellier e Mulhouse.

Ai clienti Business è riservata una franchigia bagaglio più generosa: possono portare in stiva due bagagli del peso di 32 kg ciascuno, oltre a due bagagli a mano e un accessorio di cabina per un totale di 18 kg. Inoltre, possono scegliere il posto quando prenotano il volo. Sui voli a corto raggio Air France offre ai suoi clienti Business un servizio di catering dedicato.

Sull’app Air France Play, l’offerta di intrattenimento digitale di Air France, i clienti possono scaricare gratuitamente un numero illimitato di giornali e riviste sul proprio tablet e smartphone da 30 ore prima della partenza. Inoltre, beneficiano dell’accesso Wi-Fi con Air France Connect. Air France Connect sarà disponibile su tutta la flotta di Air France entro la fine del 2020.

Inoltre, Air France comunica che ha siglato un accordo di code-share con Sata Azores Airlines, con nuove opportunità di viaggio verso le isole Azzorre portoghesi in partenza da Parigi-Charles de Gaulle via Lisbona e Porto (Portogallo), a partire dal 27 gennaio 2020.

Air France sta aggiungendo il proprio marketing code ai voli operati da Sata Azores Airlines, con Airbus A320 e A321, in partenza da Lisbona e Porto per Ponta Delgada, Terceira, Santa Maria, Horta e Pico. Nell’ambito di questo accordo reciproco, Sata Azores Airlines sta aggiungendo il proprio marketing code ai voli operati da Air France, con Airbus A319, A320 e A321, in partenza da Lisbona e Porto per Parigi-Charles de Gaulle.

Con questo accordo, le due compagnie offrono, su base code-share, oltre 70 voli settimanali verso le Azzorre da Lisbona e Porto e oltre 60 frequenze settimanali tra Parigi-Charles de Gaulle e Lisbona e Porto.

I clienti godono di un’esperienza di viaggio semplificata e senza interruzioni con un unico biglietto, il loro bagaglio viene registrato fino alla destinazione finale, la franchigia bagaglio è identica a quella offerta sui voli Air France e si possono anche guadagnare punti nei programmi frequent flyer delle due compagnie aeree. I clienti idonei di Air France hanno accesso alle lounge Sata Azores Airlines a Lisbona, a Porto e alle isole Azzorre, oltre all’accesso “Fast Track” negli aeroporti di Lisbona e Porto.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)