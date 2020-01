News Brevi – 27.01.2020

BARTOLOMEO PROSEGUE NEL SUO VIAGGIO VERSO LA ISS – La Bartolomeo research platform, sviluppata da Airbus per la International Space Station (ISS), è stata consegnata al Kennedy Space Center in Florida, negli Stati Uniti. La mossa segna un ulteriore passo verso il suo lancio programmato a marzo. Bartolomeo è destinata a diventare la prima commercial research platform ad essere collegata alla ISS. Bartolomeo è finanziata da Airbus e sarà gestita con il supporto dell’European Space Agency (ESA). La piattaforma può ospitare fino a 12 payload slots diversi, fornendo loro power supply and data transmission verso la Terra. Con Bartolomeo, Airbus offre un accesso rapido ed economico alla ricerca nello spazio, che può essere utilizzato anche da fornitori di servizi privati. Bartolomeo sarà ora soggetto a ulteriori ispezioni e test funzionali finali con la NASA presso il Kennedy Space Center, prima di essere integrato in un Dragon space transporter. Il lancio è attualmente previsto per il 2 marzo 2020.

AIRBUS CYBERSECURITY: 5 IMPORTANTI CYBER-SURVEILLANCE CONTRACTS IN FRANCIA NEL 2019 – Nel 2019 Airbus CyberSecurity ha ottenuto cinque nuovi contratti con importanti gruppi e organizzazioni nei settori industriale, finanziario e istituzionale in Francia, alcuni dei quali sono operatori di servizi essenziali (OIV – Organismes d’Importance Vitale). Tali contratti riguardano la sorveglianza e la protezione dei loro sistemi e reti di informazione da parte di un Airbus CyberSecurity SOC (Security Operations Center). Con questi cinque nuovi clienti, una trentina di grandi aziende e organizzazioni ora si affidano ad Airbus CyberSecurity France per monitorare le proprie infrastrutture informatiche. Nel 2019 la National Cybersecurity Agency of France, ANSSI, ha qualificato l’Airbus CyberSecurity’s French SOC a livello PDIS (Prestataire de Détection d’Incidents de Sécurité – Security Incident Detection Service Provider). Situato a Elancourt, nella zona di Parigi, il SOC gestisce ogni giorno oltre 3 miliardi di eventi di sicurezza. Airbus gestisce SOC in Francia, Regno Unito, Germania e Spagna, dove monitora l’infrastruttura digitale dei suoi clienti e garantisce il rilevamento tempestivo, il contenimento e la riparazione degli incidenti di sicurezza 24/7.

NUOVI PARTNER PER LA AiRXOS AIR MOBILITY PLATFORM – AiRXOS, fornitore leader di Unmanned Traffic Management (UTM) solutions, ha annunciato l’ampliamento del proprio Air Mobility Platform Ecosystem con l’aggiunta di 11 Unmanned Aircraft System (UAS) technology, service, and business partners, per contribuire a scalare e accelerare l’adozione di compliant, safe and extensible UTM solutions per agenzie e organizzazioni aziendali. Unendosi all’attuale partner, Measure, i nuovi partner includono: Adams and Reese LLP, AeroVironment, Inc., AIRT, Inc., Avitas Systems, a Baker Hughes venture, DeTect Inc., Fortem Technologies, Kongsberg Geospatial, NUAIR and The New York UAS Test Site, SRC, Inc., SPH Engineering, Syniverse. Le operazioni UAS avanzate in rapida evoluzione richiedono l’esperienza dei partner giusti per soddisfare l’esigenza di una vera integrazione tra manned and unmanned airspace. AiRXOS sta lanciando due nuovi Innovation Centers presso la sede della società a Boston e negli uffici GE Aviation a Pinellas Park, FL. “Crediamo fortemente nel potere delle partnership strategiche per guidare l’innovazione e supportare la crescita esponenziale delle Advanced UAS Operations”, afferma Kenneth Stewart, CEO of AiRXOS.

LE PROPOSTE VUELING PER SAN VALENTINO – Vueling propone tre mete per San Valentino. Per Vienna da Firenze, dove la compagnia è leader per posti offerti, i collegamenti sono più di quattro alla settimana e con un prezzo di partenza di 27,99€, per il volo di andata. Amsterdam è raggiungibile da Firenze con un massimo di 4 frequenze alla settimana e un prezzo di partenza sul volo di andata di 42,99€. Festeggiare il San Valentino a Parigi è facile con Vueling. La compagnia collega infatti le sue principali basi italiane con la città parigina: da Fiumicino l’aeroporto di Orly è raggiungibile con un massimo di 4 voli al giorno mentre la base di Charles de Gaulle con più di 1 volo al giorno, con tariffe a partire da 39,99€, per l’andata. Lo scalo di Orly è collegato anche con Milano Malpensa e Firenze. Dall’aeroporto lombardo, Vueling opera fino a 2 frequenze giornaliere per una tariffa di sola andata a partire da 24,99€, mentre da Peretola i collegamenti sono fino a 2 al giorno e un prezzo di partenza di 44,99€, per l’andata.