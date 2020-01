Boeing ed Embraer ottengono l’approvazione dal Brasile per la loro partnership

Boeing ed Embraer hanno ottenuto l’approvazione incondizionata della loro partnership strategica da parte dell’Administrative Council for Economic Defense (CADE)’s General-Superintendence (SG) del Brasile. La decisione diventerà definitiva nei prossimi 15 giorni, a meno che non venga richiesta una revisione dai commissari del CADE. La partnership ha ricevuto adesso un’autorizzazione incondizionata da tutte le giurisdizioni regolatorie con l’eccezione della Commissione Europea, che continua a valutare l’accordo.

“Quest’ultima approvazione è l’ennesima convalida della nostra partnership, che porterà a un ampliamento della competizione nel regional jet marketplace, maggior valore per i nostri clienti e opportunità per i dipendenti”, ha commentato Marc Allen, Boeing’s president of Embraer Partnership & Group Operations.

“L’approvazione del Brasile di questo accordo è una chiara dimostrazione della natura pro-competitive della nostra partnership”, ha dichiarato Francisco Gomes Neto, presidente e CEO di Embraer. “Non solo porterà benifici ai nostri clienti, ma consentirà anche la crescita di Embraer e dell’industria aeronautica brasiliana nel suo complesso”.

L’approvazione incondizionata è stata garantita in Brasile, Stati Uniti, Cina, Giappone, Sud Africa, Montenegro, Colombia e Kenya.

Boeing ed Embraer portano avanti le discussioni con la Commissione Europea sin dal 2018 e continuano a essere coinvolte con la Commissione stessa mentre quest’ultima procede nella sua valutazione della transazione.

“Siamo impegnati in modo produttivo con la Commissione per dimostrare la natura pro-competitive della nostra partnership e non vediamo l’ora di arrivare a un risultato positivo”, ha aggiunto Allen. “Data la valutazione positiva ricevuta dai clienti in tutta Europa e l’approvazione incondizionata ricevuta da tutti gli altri regolatori che hanno preso in esame la transazione, ci aspettiamo di arrivare all’approvazione finale della transazione al più presto possibile”.

La partnership strategica pianificata tra Embraer e Boeing comprende due joint venture: una costituita dalle commercial aircraft and services operations di Embraer (Boeing Brasil – Commercial), della quale Boeing deterrà l’80% ed Embraer il 20%, e un’altra volta a promuovere e sviluppare i mercati per il multi-mission medium airlift C-390 Millennium (Boeing Embraer – Defense), dove Embraer deterrà il 51% e Boeing il restante 49%.

(Ufficio Stampa Boeing – Embraer)