Airbus: roll-out per il terzo A380 di ANA

L’A380 manterrà il suo status di aereo piacevole per i passeggeri negli anni a venire grazie al supporto di alto livello di Airbus e al suo utilizzo continuo da parte di operatori in tutto il mondo.

Più di 300 milioni di passeggeri hanno volato sull’A380 dall’ingresso in servizio dell’aeromobile nel 2007, con oltre 330 voli effettuati ogni giorno dalla flotta globale. L’A380 attualmente opera su 150 rotte, mentre 400 aeroporti in tutto il mondo sono compatibili con l’aeromobile.

Ad oggi sono stati consegnati oltre 240 A380. Tra gli ultimi operatori c’è All Nippon Airways (ANA), con la compagnia aerea giapponese che si prepara a ricevere il suo terzo A380 da Airbus, ottimizzando i servizi di volo sulla rotta molto popolare che collega il Tokyo Narita International Airport e Honolulu nelle Isole Hawaii.

Airbus è completamente impegnata nel cabin refurbishing con molti dei suoi A380 customers, cercando di introdurre livelli ancora più elevati di comfort per i passeggeri. Gli investimenti di questi clienti, tra cui Qantas e Singapore Airlines, annunciano molti anni di attività per l’A380.

Con l’arrivo del suo terzo A380, ANA sarà in grado di offrire 14 A380 flights a settimana sulla rotta Narita-Honolulu, in aumento rispetto agli attuali 10, aumentando significativamente la capacità complessiva.

Come i due precedenti, il terzo A380 di ANA è dipinto in una livrea speciale raffigurante l’Hawaiian Green Sea Turtle (nota anche come Honu). Quest’ultimo orange design dell’A380, ispirato al tramonto hawaiano, è stato visto per la prima volta quando l’aereo ha recentemente effettuato il roll-out dall’Airbus paint shop ad Amburgo, Germania.

Il primo “FLYING HONU” è entrato in servizio sulla rotta Narita-Honolulu di ANA a maggio 2019 e presenta un design blu che rappresenta i cieli blu delle Hawaii. Il secondo aereo, anch’esso consegnato lo scorso anno, è dipinto di verde smeraldo per abbinarsi agli oceani limpidi che circondano la catena di isole del Pacifico.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: lindner-fotografie.de – Airbus)