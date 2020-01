News Brevi – 28.01.2020

EMIRATES OTTIENE DUE RICONOSCIMENTI AGLI ULTRA 2019 – Emirates ha ottenuto i riconoscimenti “Best Airline in the World” e “Best First Class” ai prestigiosi ULTRA 2019, votati dai lettori delle riviste The Telegraph, Ultratravel UK e Ultratravel Middle East. Adel Al Redha, Chief Operating Officer di Emirates Airline, ha ricevuto i premi durante una cerimonia tenutasi ieri a Dubai. Adel Al Redha ha commentato: “Emirates è onorata di essere riconosciuta per il duro lavoro e l’impegno per rendere il volo migliore per i nostri clienti. I premi di questa sera dimostrano che i nostri sforzi hanno contribuito positivamente al viaggio dei nostri clienti e continueremo a innovare i nostri prodotti e servizi attraverso tutti i nostri punti di contatto a terra e a bordo, per rendere l’esperienza di viaggio personalizzata, divertente, confortevole ed efficiente. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutti i membri del nostro team”.

GIUBILEO LAURETANO: L’EFFIGE DELLA MADONNA DI LORETO ACCOLTA OGGI ALL’AEROPORTO DI CAGLIARI – È atterrata oggi alle 13.30 con il volo Alitalia AZ1581 proveniente da Roma Fiumicino la statua della Madonna di Loreto, da cent’anni protettrice di tutti gli aviatori. Ad accoglierla l’Arcivescovo di Cagliari Mons. Giuseppe Baturi, accompagnato da Giuseppe Cabras della Direzione Aeroportuale Sardegna ENAC e dal Presidente e Amministratore Delegato SOGAER Gabor Pinna. “Constatiamo con piacere – ha affermato la responsabile della Direzione Aeroportuale Sardegna dell’ENAC, Daniela Candido – come tutto il settore abbia accolto con entusiasmo questa iniziativa dedicata non solo ai passeggeri e al personale di volo, ma anche a tutti i lavoratori del comparto e a coloro che a vario titolo transitano negli aeroporti”. Il Presidente e Amministratore Delegato di SOGAER, Gabor Pinna, ha salutato con piacere l’iniziativa che vede il ‘Mario Mameli’ ospitare l’effige della Madonna di Loreto da oggi al 18 febbraio prossimo, giorno in cui ripartirà su un volo Alitalia diretto a Milano Linate: “Il percorso del simulacro raffigurante la Madonna pellegrina protettrice del volo unisce idealmente gli aeroporti d’Italia con un messaggio di pace condiviso da tutta la comunità del trasporto aereo. L’auspicio è che il viaggio possa sempre essere strumento di conoscenza, apertura e tolleranza per tutti”.

DA OGGI LA MASCHERA DI FARINELLA, SIMBOLO DEL CARNEVALE DI PUTIGNANO, ACCOGLIE I PASSEGGERI DEL ‘KAROL WOJTYLA’ DI BARI – Da oggi l’aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari si colora con i colori del Carnevale di Putignano. Nell’area arrivi dell’aeroporto, infatti, fa bella mostra di sé una riproduzione in cartapesta di Farinella, maschera simbolo del ‘Carnevale più antico e divertente d’Italia’ che invita i passeggeri dello scalo barese a partecipare alle manifestazioni della 626° edizione del Carnevale pugliese. Un programma ricco di appuntamenti con concerti, spettacoli, laboratori per bambini, mostre e anche momenti di riflessione su temi di grande attualità, quale quello della sostenibilità. Dal 7 febbraio, infatti, in programma ogni venerdì, “Four Fridays For Future – conversazioni sul futuro possibile”.

AMERICAN AIRLINES: DONAZIONE PER AIUTARE L’AUSTRALIA – American Airlines ha donato $100.000 per aiutare l’Australia a riprendersi dai devastanti incendi boschivi. La donazione, che è stata fatta attraverso l’Australian diplomacy program G’Day USA, andrà a beneficio della Croce Rossa australiana. “Siamo tutti colpiti dalle immagini strazianti degli incendi in Australia”, ha dichiarato il presidente di American Airlines Robert Isom. “American è orgogliosa di fare il possibile per aiutare il recupero. Una delle cose migliori che si possono fare per supportare i nostri amici in Australia è mantenere i piani di viaggio e crearne di nuovi. L’economia australiana si affida alle sue attività turistiche e quasi tutti i siti popolari in Australia non sono interessati dagli incendi”, ha detto Isom.

ROLLS-ROYCE E ASIA PACIFIC AEROSPACE SELEZIONANO H&P GENERAL AVIATION SERVICES PER MAINTENANCE WORK IN CINA – Asia Pacific Aerospace (APA), Rolls-Royce FIRST network Authorized Maintenance Repair & Overhaul Center (AMROC), ha siglato un accordo con H&P General Aviation Services Co., Ltd per il supporto di motori per elicotteri in Cina. La H&P General Aviation Services facility, basata nella città cinese di Guangzhou, fornirà un servizio interno come Authorized Service Center (ASC) per i Rolls-Royce M250 e RR300 turboshaft engines. Rolls-Royce ha un forte rapporto con APA e le condizioni contrattuali consentono a quest’ultimo di subappaltare il servizio di manutenzione a società terze qualificate. L’accordo con H&P General Aviation Services fornirà per la prima volta un authorized service sui Rolls-Royce helicopter engines in Cina, offrendo alla società un importante punto d’appoggio in un mercato emergente. I motori Rolls-Royce M250 e RR300 hanno alimentato oltre 260 milioni di ore di volo in tutto il mondo. Ad oggi, oltre 33.000 di questi motori sono stati consegnati sul mercato, tra cui quasi 80 clienti in Cina.