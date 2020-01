Leonardo: primo successo commerciale per l’elicottero AW189K con il cliente di lancio Gulf Helicopters

Leonardo rafforza la sua posizione nel mercato degli elicotteri di categoria ‘super medium’, che unisce elevata capacità di carico e autonomia con dimensioni e costi operativi contenuti e in cui l’Azienda è leader con il campione di vendite, consegne e ore di volo AW189, con l’annuncio del cliente di lancio della nuova variante AW189K. L’operatore del Qatar Gulf Helicopters, uno dei player più importanti nel settore del trasporto offshore e già cliente dei modelli AW139 e AW189, introdurrà in servizio l’AW189K nella seconda metà del 2020.

Alimentato da due motori di nuova generazione Safran Helicopter Engines Aneto-1K da 2.500 cavalli ciascuno, l’AW189K offre al mercato un’ulteriore possibilità per operazioni a lungo raggio, elevata autonomia e capacità di carico con costi operativi più bassi rispetto a modelli di maggiori dimensioni e peso. L’AW189K assicura elevate prestazioni, in particolare a quote e con temperature elevate, ed è l’ideale per soddisfare i requisiti di clienti in diverse aree geografiche, tra cui il Medio Oriente dove Leonardo è fortemente presente con la sua moderna gamma prodotti per diverse missioni. Le applicazioni che possono beneficiare delle eccellenti prestazioni dell’AW189K sono trasporto offshore, ricerca e soccorso, impieghi di pubblica utilità, antincendio, trasporto VIP.

La scelta dell’AW189K da parte di Gulf Helicopters, già cliente di lancio dell’AW189 per trasporto offshore nel 2014, è ulteriore dimostrazione della fiducia riposta dal cliente nei prodotti di Leonardo per soddisfare le sue rigorose esigenze operative. Il nuovo modello, attualmente in sviluppo con oltre 350 ore di volo accumulate fino ad oggi, ha dato prova di straordinarie capacità in molteplici condizioni in termini di peso, quota e temperatura.

Sono circa 70 gli AW189 in servizio nel mondo attualmente, con compiti di trasporto offshore, ricerca e soccorso, trasporto VIP, elisoccorso, protezione civile e antincendio, con oltre 74.000 ore di volo accumulate.

Leonardo ha inoltre annunciato a Heli-Expo l’acquisto di un simulatore ‘full motion’ (FFS) dell’elicottero AW139 da parte della società giapponese Suzuyo & Co. Il simulatore sarà realizzato da Leonardo in collaborazione con CAE, installato presso il centro addestrativo di Suzuyo & Co. basato nell’aeroporto di Mt. Fuji Shizuoka e impiegato da Shizuoka Air Commuter Corporation (SACC), controllata di Suzuyo. Il contratto segna l’introduzione del primo simulatore di AW139 in Giappone e accrescerà ulteriormente gli standard di sicurezza e di efficacia nell’addestramento operativo.

Leonardo fornirà inoltre a Suzuyo ulteriori servizi ed equipaggiamenti per la formazione a terra, di tipo digitale e procedurale per la familiarizzazione dei piloti con i modelli di elicottero AW139 e AW109 GrandNew. Questo contratto conferma l’impegno di Leonardo verso il costante incremento degli standard di sicurezza e di efficacia dei compiti operativi, per i piloti, i tecnici e i membri dell’equipaggio, creando le condizioni per valutare qualsiasi tipo di rischio della missione.

Circa 60 elicotteri AW139 sono oggi in servizio in Giappone per lo svolgimento di molteplici missioni quali ordine pubblico, ricerca e soccorso, antincendio. La fornitura di servizi ed equipaggiamenti per l’addestramento unitamente a un avanzato simulatore presso SACC potenzieranno i servizi offerti agli attuali e futuri operatori dell’elicottero di maggior successo nella sua categoria. L’iniziativa è in linea con il Piano Industriale di Leonardo per la fornitura di una sempre maggior gamma di servizi ai propri clienti.

Attraverso una rete di Centri di Addestramento, con oltre 10.000 studenti formati e oltre 41.000 ore di volo accumulate al simulatore ogni anno, Leonardo sta espandendo le proprie capacità di supporto globale per massimizzare l’efficacia della missione e la sicurezza delle operazioni.

