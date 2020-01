Jazeera Airways sigla engine support agreeement con CFM International

Jazeera Airways ha firmato un long-term Rate Per Flight Hour (RPFH) agreement con CFM International per supportare i motori LEAP-1A che equipaggiano la flotta della compagnia aerea di 20 aeromobili Airbus A320neo. L’accordo, valutato circa 1,3 miliardi di dollari al prezzo di listino, copre anche cinque motori di riserva, per un totale di 45 LEAP-1A engines.

Gli accordi RPFH fanno parte del portfolio di engine service support packages di CFM. Secondo i termini dell’accordo, CFM Services garantisce i costi di manutenzione per i motori LEAP-1A di Jazeera su una dollar per engine-flight-hour basis.

Jazeera Airways è diventato il primo LEAP-1A-powered A320neo operator in Medio Oriente a maggio 2018 e attualmente opera quattro aeromobili A320neo. Da allora la flotta ha registrato oltre 6.000 ore di volo. La compagnia aerea opera anche nove aeromobili A320ceo con motori CFM56-5B.

“Il motore LEAP è una vera risorsa per le nostre operazioni quotidiane in ambienti difficili e non vediamo l’ora di introdurre più di questi motori nei prossimi mesi. Siamo stati davvero contenti dell’affidabilità e del supporto di prima classe forniti da CFM nel corso degli anni, quindi siamo lieti di espandere le nostre relazioni attraverso questo nuovo accordo”, afferma Rohit Ramachandran, CEO di Jazeera Airways.

“Siamo molto orgogliosi della fiducia che Jazeera ha riposto nei prodotti CFM”, ha affermato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International. “Accogliamo con favore la responsabilità che deriva da questa fiducia nel supportare le operazioni di Jazeera e nel garantire una facile introduzione dei nuovi motori LEAP-1A nella sua flotta”.

L’avanzato motore LEAP-1A di CFM International continua a stabilire un nuovo standard industriale per fuel efficiency and asset utilization, mentre la flotta ha registrato quasi sette milioni di engine flight hours fino a dicembre 2019.

(Ufficio Stampa CFM International)