Coronavirus: diverse compagnie sospendono i voli verso la Cina

Diverse compagnie in questi giorni hanno sospeso i voli verso la Cina.

SAS ha deciso di sospendere tutti i voli da e per Shanghai e Pechino, da domani venerdì 31 gennaio, fino al 9 febbraio. SAS chiuderà anche le vendite per tutti i voli da e per Shanghai e Pechino fino al 29 febbraio. Hong Kong sarà operata come da programma e SAS continuerà a monitorare la situazione in costante dialogo con le autorità in merito alle informazioni sulla situazione.

Anche Air France oggi ha comunicato la sospensione dei voli. La compagnia aerea ha deciso di sospendere tutti i voli di linea da e verso la Cina continentale fino al 9 febbraio 2020. A partire da venerdì 31 gennaio, Air France effettuerà voli speciali da e per Shanghai e Pechino utilizzando crew members volontari per consentire a clienti e dipendenti di tornare in sicurezza. Air France aveva precedentemente sospeso i suoi voli da e per Wuhan il 22 gennaio e la sospensione rimane in vigore fino a nuovo avviso.

Lufthansa ieri ha comunicato la stessa decisione: “La sicurezza di passeggeri e dipendenti è una priorità assoluta per Lufthansa Group. Dopo aver valutato a fondo tutte le informazioni attualmente disponibili sul virus, Lufthansa Group ha deciso di sospendere i voli Lufthansa, SWISS e Austrian Airlines da / per la Cina continentale fino al 9 febbraio con effetto immediato. Inoltre, l’accettazione di prenotazioni per voli da / per la Cina continentale è stata sospesa fino alla fine di febbraio. Le operazioni di volo da / per Hong Kong proseguiranno come previsto. Lufthansa Group monitorerà costantemente la situazione del virus ed è in contatto con le autorità responsabili”, afferma la compagnia.

British Airways ha cancellato i voli da e per Pechino e Shanghai con effetto immediato, fino al 29 febbraio. I voli da e per Hong Kong rimangono inalterati.

KLM a partire da lunedì 3 febbraio 2020 sospenderà tutti i voli per Pechino e Shanghai. La misura sarà efficace fino a domenica 9 febbraio 2020. Successivamente, la situazione sarà rivalutata. I voli per Chengdu, Hangzhou e Xiamen sono già stati sospesi in un momento precedente.

Anche Finnair ha sospeso alcuni voli, annullando i tre voli settimanali per il Beijing Daxing International Airport e i due voli settimanali verso Nanjing fino al 29 marzo 2020 Le cancellazioni sono in vigore dal 5 febbraio per Daxing e dall’8 febbraio per Nanjing. La compagnia continua a operare quotidianamente verso Beijing Capital Airport e Shanghai, due volte al giorno verso Hong Kong e a Guangzhou due volte a settimana.

Molte altre compagnie hanno sospeso i voli o modificato gli operativi verso la Cina e la situazione è in continuo mutamento. Si consiglia di verificare con la compagnia gli effettivi operativi dei voli verso la Cina.

Tutte le compagnie hanno messo in atto politiche di riprenotazione e rimborso per i passeggeri interessati: per maggiori info consultare i siti delle varie compagnie o i loro canali di assistenza clienti.

(Redazione Md80.it)