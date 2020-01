News Brevi – 30.01.2020

BOEING RITIRA IL BRAND AVIALL – Boeing ha annunciato che ritirerà il brand Aviall. Le parti, le attrezzature e le supply chain solutions precedentemente vendute da Aviall saranno offerte direttamente da Boeing attraverso il suo portafoglio di aerospace aftermarket supply chain service offerings. Il cambiamento fa parte del piano dell’azienda per integrare e allineare le proprie attività con il brand e i sistemi Boeing. “Grazie alla nostra solida e crescente supply chain capability, Boeing offre distribution and repair solutions leader del settore ai clienti nei commercial, government, business and general aviation markets”, ha detto William Ampofo, vice president of Global Services Supply Chain. “La razionalizzazione delle nostre operazioni sotto un unico brand rafforzerà ulteriormente i servizi e il supporto che i nostri clienti conoscono”. Aviall e le sue società precedenti hanno fornito ricambi, equipaggiamenti e servizi post-vendita per l’industria aeronautica dal 1932. La società è stata acquisita da Boeing nel 2006 e opera come parte della Boeing’s supply chain capability dal 2017.

ANA HOLDINGS: I RISULTATI DEI NOVE MESI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2019 – ANA HOLDINGS INC. riporta oggi i suoi risultati finanziari per il periodo finanziario di nove mesi chiuso al 31 dicembre 2019. L’aumento delle entrate, principalmente in Air Transportation, ha portato a ricavi operativi di 1.582,1 miliardi di yen (+0,9%), mentre l’operating income è pari a 119,6 miliardi di yen (-23,6%) a causa di un aumento delle spese operative. Ordinary income pari a 122,5 miliardi di yen (-20,5%). Inoltre, l’utile netto attribuibile ai proprietari della controllante è diminuito di anno in anno a 86,4 miliardi di yen (-19,1%). “Abbiamo avuto solidi risultati finanziari durante il terzo trimestre fiscale, mostrando i nostri sforzi per realizzare una strategia aziendale globale che posiziona il gruppo per la crescita futura”, ha affermato Ichiro Fukuzawa, CFO, Executive Vice President of ANA HD. “La crescente domanda internazionale e interna unita all’introduzione di nuovi aeromobili pone ANA in una posizione competitiva per il 2020 e oltre”.

RYANAIR RIVELA LA TOP 10 DELLE DESTINAZIONI DA NON PERDERE NEL 2020 – Ryanair ha rivelato oggi che la località portoghese di Ponta Delgada è la sua destinazione top tra quelle da non perdere nel 2020. La capitale delle Azzorre ha raggiunto la vetta nella classifica che evidenzia la ‘Top 10 per il 2020’, ovvero una lista delle destinazioni che più vale la pena visitare, selezionate dal team Travel Trends Ryanair, che ha viaggiato verso tutte le 241 mete raggiunte dalla compagnia. La capitale dell’Armenia, Yerevan, si è aggiudicata il secondo posto, mentre Galway, Capitale Europea della Cultura 2020, nella parte occidentale dell’Irlanda, conquista la terza posizione nella lista delle destinazioni da non perdere nel 2020, che include sia mete nuove ed emergenti che le più classiche ed amate località. Verona è in sesta posizione. Chiara Ravara di Ryanair ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare che Ponta Delgada in Portogallo è la prima destinazione tra quelle da non perdere nel 2020. Queste 10 località sono state selezionate dal team Travel Trends Ryanair, che ha viaggiato verso tutte le 241 mete raggiunte dalla compagnia. Per festeggiare, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale a partire da soli 19.99 Euro, per viaggiare ad aprile, maggio e giugno, valida per prenotazioni entro la mezzanotte di domenica (2 febbraio). Dal momento che queste tariffe termineranno rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”.

ROLLS-ROYCE: NUOVI HELICOPTER CUSTOMERS PER TOTALCARE NEL 2019 – Rolls-Royce ha ottenuto quattro nuovi clienti per il suo TotalCare engine servicing program. L’aggiunta di Collier Mosquito Control District, Life Flight Network, Red River Ranch e Centaurium Aviation porta il numero totale di TotalCare helicopter customers a ventuno. Il Rolls-Royce M250 TotalCare program offre agli operatori una soluzione di supporto post-vendita per soddisfare i loro operational, maintenance, and administration requirements. Il vantaggio principale del programma TotalCare è quello di fornire il più conveniente e risk-mitigated engine maintenance plan. Scott Cunningham, Rolls-Royce Director – Helicopter Services, ha dichiarato: “Rolls-Royce offre una varietà di soluzioni di supporto all’avanguardia per soddisfare le esigenze operative dei nostri clienti. Siamo entusiasti di aggiungere queste nuove aziende al nostro portafoglio in crescita di clienti TotalCare, offrendo loro livelli di servizio e supporto senza pari per i loro motori M250″. Il collaudato motore Rolls-Royce M250 ha svolto oltre 260 milioni di engine flight hours. Più di 33.000 motori M250 sono stati consegnati al mercato.

DICHIARAZIONE DI WIZZ AIR IN RIFERIMENTO A BREXIT: A proposito della Brexit, Wizz Air in un proprio comunicato infoma: “Wizz Air informa i suoi clienti che il Regno Unito lascerà ufficialmente l’Unione Europea alle 23.00 GMT / 24.00 CET del 31 gennaio 2020. Tuttavia, per i prossimi 11 mesi (fino al 31 dicembre 2020), il Regno Unito continuerà a seguire le norme e i regolamenti dell’UE e quindi non ci saranno cambiamenti nel modo in cui si viaggia da e verso il Regno Unito durante questo periodo”.

AIRBUS RICEVE LA CERTIFICAZIONE “TOP EMPLOYERS 2020” IN SPAGNA – Airbus ha ottenuto la certificazione “Top Employers 2020” in Spagna dal Top Employers Institute. Questa certificazione riconosce la cultura aziendale orientata verso le persone e l’impegno di Airbus nelle politiche sociali nel campo delle risorse umane. “Con oltre 134.000 dipendenti di 130 nazionalità che lavorano in 35 paesi, è essenziale per noi avere una politica che stabilisca i dipendenti come un aspetto vitale dell’azienda e dei suoi valori. Questa certificazione riconosce l’impegno di Airbus nei confronti dei suoi dipendenti in Spagna e l’occupazione di qualità che offriamo”, ha dichiarato Alberto Gutiérrez, President of Airbus in Spain. Il Top Employers Institute è un organo indipendente che si è affermato come autorità globale nel riconoscere l’eccellenza nella gestione delle persone. Fondato oltre 28 anni fa, il Top Employers Institute ha certificato oltre 1.500 organizzazioni in 118 regioni del mondo.

EMIRATES RICONOSCE I SUOI DIPENDENTI – 6 dei migliori dipendenti di Emirates Group hanno ricevuto il riconoscimento più prestigioso dell’organizzazione ai Najm Chairman’s Awards. I premi riconoscono i dipendenti il cui lavoro e le cui azioni sono caratterizzati da una forte etica del lavoro, spirito di innovazione, straordinari atti di coraggio e lavoro disinteressato. Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, Chairman and Chief Executive of Emirates Airline and Group, ha consegnato l’ambito premio “Najm Chairman’s Award” a sei successi individuali e di squadra durante una cerimonia che si è svolta presso la sede di Emirates Group. Najm è il programma di riconoscimento dei dipendenti del Gruppo dal 2007. Il “Najm Chairman’s Award” è il più alto riconoscimento di Emirates Group e i dipendenti e i team nominati sono sottoposti a un processo di controllo rigoroso. Dal 2008, 73 premi sono stati assegnati a dipendenti di diversi dipartimenti di Emirates Group.

BOEING DONA 250.000 MEDICAL MASKS IN CINA – Boeing ha annunciato una donazione di 250.000 maschere respiratorie di livello medico per far fronte alla carenza di forniture mediche in Cina. Le maschere saranno fornite ai funzionari sanitari locali che combattono la diffusione del coronavirus nella città di Wuhan, provincia di Hubei e Zhoushan, provincia di Zhejiang. “Attraverso la nostra donazione, speriamo di poter aiutare a limitare la diffusione di questo virus e alleviare l’onere per gli operatori di assistenza locale e il personale medico”, afferma il presidente e CEO di Boeing, Dave Calhoun. La salute e il benessere dei dipendenti Boeing e delle loro famiglie rimane una priorità assoluta per l’azienda. Boeing continua a monitorare attentamente la situazione e ha consigliato ai dipendenti di seguire tutti gli avvisi di salute pubblica locali. Ad oggi, la società ha fornito 25.000 maschere respiratorie di livello medico per i dipendenti che lavorano nella regione.