Air Europa propone sconti per i visitatori della BIT a Milano

Air Europa, la compagnia aerea del gruppo Globalia, il più grande gruppo turistico spagnolo che vanta una delle flotte più moderne al mondo, invita a partecipare alla prossima edizione della BIT di Milano per viaggiare a prezzi scontati.

Coloro che visiteranno lo stand di Air Europa alla prossima edizione della Borsa Internazionale del Turismo, riceveranno infatti un voucher per prenotare voli scontati del 15% su tutte le tratte operate dalla compagnia.

Madrid o Bilbao ma anche Telaviv e Marrakech, Miami, New York, Cancun e Fortaleza. Tante sono le destinazioni collegate da Air Europa con comode connessioni in partenza da Milano, Venezia e Roma.

Il codice sconto sarà utilizzabile sul sito di Air Europa nelle giornate del 9-10 e 11 febbraio 2020 e sarà valido per volare entro il 15 luglio 2020.

“Crediamo che la BIT debba tornare ad essere un momento importante di promozione turistica per Milano e per il nostro paese in generale. Da quest’anno gli organizzatori della Fiera si sono spesi per rendere questo appuntamento più interessante e coinvolgente. Abbiamo così aderito alla manifestazione, confermando la nostra presenza con uno stand dedicato e abbiamo lanciato un’offerta promozionale, valida solo per chi si presenterà al nostro stand, sperando di contribuire così a ridare nuovo smalto ad un appuntamento che necessitava di nuova linfa”, dichiara Renato Scaffidi, General Manager Italia di Air Europa.

Air Europa è presente alla BIT: PAD 4 – STAND C135.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)