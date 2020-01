News Brevi – 31.01.2020

EASYJET E AMADEUS RINNOVANO LA LORO PARTNERSHIP – easyJet e Amadeus annunciano oggi il rinnovo di un accordo a lungo termine che consentirà agli operatori di viaggio un accesso continuo alla gamma di tariffe easyJet. L’accordo di distribuzione sosterrà la strategia di crescita multicanale della compagnia aerea, continuando a concentrarsi sui viaggiatori d’affari e garantendo un facile accesso per prenotare i prodotti business-friendly aziendali, come le tariffe Inclusive e FLEXI. easyJet e Amadeus hanno iniziato la loro collaborazione nel 2007. Negli anni successivi, easyJet è diventata la compagnia pilota per l’utilizzo dell’innovativa tecnologia light ticketing di Amadeus che permette alle agenzie di viaggio di prenotare easyJet come come qualsiasi altro vettore. Anno dopo anno, Amadeus ha contribuito a sostenere la crescita delle prenotazioni di easyJet attraverso Amadeus Travel Platform e la sua rete globale di agenzie. Thomas Haagensen, Group Markets Director di easyJet, ha dichiarato: “easyJet offre una rete impareggiabile che copre un numero maggiore di aeroporti principali sulle 100 rotte europee più trafficate rispetto a qualsiasi altra compagnia. Pertanto, siamo nella posizione ideale per soddisfare le aspettative dei nostri clienti che vogliono volare anche per affari. Siamo lieti di aver rinnovato la nostra partnership, questo ci permetterà di rendere disponibili tariffe chiave e servizi ancillari insieme alle nostre tariffe aziendali negoziate”. Amadeus collabora con più di 110 compagnia ibride e low-cost.

ANA E SINGAPORE AIRLINES SIGLANO JOINT VENTURE AGREEMENT – All Nippon Airways (ANA) e Singapore Airlines (SIA) hanno siglato un joint venture framework agreement che rafforzerebbe la partnership tra i due vettori Star Alliance. Questa joint venture, soggetta ad approvazioni normative, mira a fornire ai clienti una connettività di volo più fluida tra i due vettori e l’accesso a una rete più ampia. Consentirebbe ad ANA e SIA di rafforzare ulteriormente la loro cooperazione sui servizi tra Singapore e Giappone, nonché in mercati chiave tra cui Australia, India, Indonesia e Malesia. Entrambi i gruppi di compagnie aeree sarebbero inoltre in grado di offrire ai clienti un accesso più agevole ai voli nei rispettivi route networks, un’ampia gamma di prodotti tariffari congiunti, collegamenti tra programmi frequent flyer e programmi aziendali allineati per rafforzare la propria proposta ai clienti corporate. Questa joint venture va oltre la partnership esistente tra le due compagnie aeree che si concentra su codeshare flights, mileage programs, lounge access e coordinamento riguardo check-in baggage and connecting flights. Se autorizzata, Singapore Airlines diventerà la terza airline joint venture partner per ANA e la prima compagnia asiatica. ANA ha avviato collaborazioni in joint venture con United Airlines nel 2011 e Lufthansa Group nel 2012. Oggi Singapore Airlines ha joint venture con Air New Zealand, Lufthansa Group e SAS. Inoltre, SIA ha anche richiesto di costituire una joint venture con Malaysia Airlines Berhad.

TURKISH AIRLINES E’ AIRLINE PARTNER DELLA GENSAN GIULIETTA & ROMEO HALF MARATHON – Turkish Airlines è Airline Partner della Gensan Giulietta & Romeo Half Marathon, tra i più attesi appuntamenti podistici annuali, che si svolgerà a Verona il 16 febbraio 2020 con la partecipazione di atleti italiani e internazionali. Rendendo omaggio alla celebre storia di Giulietta e Romeo ambientata a Verona e conosciuta in tutto il mondo, l’iniziativa sportiva, giunta alla sua 13° edizione, è cresciuta anno dopo anno fino a diventare uno degli eventi più importanti del Veneto, con un percorso che si snoda tra le romantiche strade di Verona, una delle più affascinanti città italiane. Con il patrocinio di associazioni nazionali podistiche, l’appuntamento sportivo conta oggi oltre 5.000 atleti iscritti, con nuove aspettative di crescita per le prossime edizioni.

ROLLS-ROYCE ANNUNCIA UN NUOVO AUTHORIZED MAINTENANCE REPAIR & OVERHAUL CENTER – Rolls-Royce ha annunciato Arrow Aviation come il più recente FIRST network Authorized Maintenance Repair & Overhaul Center (AMROC). Con sede a Broussard, Louisiana, Arrow Aviation fornirà MRO services certificati per i clienti dei motori M250 e RR300. In precedenza, in qualità di Rolls-Royce M250 Authorized Maintenance Center, Arrow Aviation forniva ai clienti di tutto il mondo in-house component repair reworks capabilities. Come nuovo membro AMROC, il team aggiungerà funzionalità di revisione al proprio portafoglio di servizi certificati. I motori Rolls-Royce M250 e RR300 hanno eseguito oltre 260 milioni di ore di volo in tutto il mondo. Ad oggi, oltre 33.000 di questi motori sono stati consegnati al mercato.