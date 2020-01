Embraer: il Phenom 300E riceve miglioramenti in performance, comfort e tecnologia

La serie Phenom 300 di Embraer è stata ulteriormente migliorata in termini di performance, comfort e tecnologia. Il Phenom 300E è ora il primo single-pilot jet a raggiungere Mach 0,80, offrendo una cabina più silenziosa e aggiornamenti all’avionica, che includono predictive windshear e runway overrun awareness and alerting system, proprietà intellettuale esclusiva di Embraer e prima tecnologia del suo genere sviluppata e certificata nel settore della business aviation.

L’aereo è il primo single-pilot jet a raggiungere Mach 0,80, rendendolo il single-pilot jet più veloce e con maggior range nel settore business aviation. Con i nuovi miglioramenti, il Phenom 300E offre ora una high-speed cruise di 464 nodi e un range con cinque occupanti di 2.010 miglia nautiche (3.724 km) con NBAA IFR reserves.

In termini di comfort, il Phenom 300E ora gode di una cabina ancora più silenziosa, di un pilot and co-pilot seat tracking che offre più spazio per le gambe in cockpit e di una nuovissima opzione interna premium, nota come Bossa Nova.

Per offrire una tecnologia senza pari nella categoria, il Phenom 300E sta ricevendo un aggiornamento avionico per includere runway overrun awareness and alerting system, predictive windshear, Emergency Descent Mode, PERF, TOLD, FAA Datacom, e altro. Riguardo il runway overrun awareness and alerting system, Embraer ha brevettato questa tecnologia ed è il primo OEM in business aviation a svilupparla e certificarla. Inoltre, il Phenom 300E è ora dotato di una connessione 4G tramite Gogo AVANCE L5.

“Nonostante lo straordinario successo del Phenom 300 nell’ultimo decennio, il nostro team cerca sempre di offrire ai nostri clienti la massima esperienza, il che significa prendere un aereo leader del settore e renderlo ancora migliore, più veloce e più sicuro”, ha affermato Michael Amalfitano, Presidente e CEO, Embraer Executive Jets. “L’immaginazione senza limiti e l’ingegneria intelligente hanno dato vita al Phenom 300E, ed è con lo stesso spirito che continuiamo a migliorare il business jet più popolare del decennio”.

Con questi miglioramenti, il pluripremiato interno Bossa Nova Edition, originariamente introdotto nel 2018 con il debutto del Praetor 500 e Praetor 600, diventa ora un’opzione disponibile per il Phenom 300E.

Le consegne del nuovo Phenom 300E con questi miglioramenti inizieranno a maggio 2020. Alcune funzionalità sono opzionali.

Lanciata originariamente nel 2005, la serie Phenom 300 ha sostenuto oltre la metà della quota di mercato dei light jet dal 2012. L’aeromobile è operativo in oltre 30 paesi e ha accumulato più di un milione di ore di volo. Embraer investe costantemente nella competitività del Phenom 300E con miglioramenti delle sue performance, comfort, tecnologia ed efficienza operativa. Nell’ottobre 2017 è stato annunciato il nuovo Phenom 300E, entrato in servizio solo cinque mesi dopo. Il nuovo aeromobile continuerà a essere designato “E”, come “Enhanced”.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)