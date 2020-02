LATAM lascerà l’alleanza oneworld dal primo maggio 2020

LATAM Airlines Group terminerà la sua adesione all’alleanza oneworld a decorrere dal 1° maggio 2020, in seguito alla decisione del Gruppo di lasciare l’alleanza.

I benefits oneworld per i clienti LATAM saranno offerti sui voli oneworld fino al 30 aprile 2020 compreso. I LATAM Pass members non riceveranno gli oneworld frequent flyer benefits offerti da Royal Air Maroc, che entrerà a far parte di oneworld a partire dal 1° aprile. LATAM non offrirà oneworld frequent flyer member benefits ai membri Royal Air Maroc Safar Flyer.

Le compagnie aeree membri di oneworld continueranno a servire più di 30 aeroporti nell’America centrale e meridionale, con oltre 100 voli giornalieri da e verso la regione, offerti da American Airlines, British Airways, Iberia, Qantas, Qatar Airways e da Royal Air Maroc.

Un certo numero di compagnie aeree membri di oneworld hanno in programma di mantenere frequent flyer agreements con LATAM dopo il 30 aprile. Si consiglia ai clienti di contattare le proprie compagnie aeree o di visitare i siti web dei programmi frequent flyer delle compagnie aeree per ulteriori informazioni.

(Ufficio Stampa oneworld)