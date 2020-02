News Brevi – 01.02.2020

AMERICAN AIRLINES SOSPENDE I VOLI VERSO LA CINA CONTINENTALE – Sulla base del recente aumento da parte dell’U.S. Department of State del China Travel Advisory a Level 4 (Do Not Travel), American sospende le sue operazioni da e verso la Cina continentale a partire dal 31 gennaio fino al 27 marzo. I team stanno contattando direttamente i clienti interessati per accogliere i loro bisogni. La compagnia continuerà a valutare lo schedule per il 28 marzo e oltre e ad apportare le modifiche necessarie.

QANTAS SOSPENDERA’ I SERVIZI DIRETTI VERSO LA CINA CONTINENTALE – Qantas sospenderà i suoi due servizi diretti per la Cina continentale (Sydney-Pechino e Sydney-Shanghai) dal 9 febbraio al 29 marzo 2020. Ciò segue le restrizioni all’ingresso imposte da paesi come Singapore e Stati Uniti, che incidono sul movimento dei crew che operano attraverso il Qantas International network. Non vi è alcuna modifica ai servizi Qantas per Hong Kong in quanto è esente dalle attuali restrizioni di viaggio. Nel selezionare una data per sospendere i servizi, Qantas sta lavorando per bilanciare il numero elevato di passeggeri in entrambe le direzioni – compresi i residenti australiani che desiderano tornare a casa dalla Cina – con l’applicazione delle varie restrizioni di viaggio. La sospensione può essere anticipata se i livelli della domanda o altri fattori cambiano. Anche la data di ripresa dei voli verrà periodicamente rivista in base alle circostanze. Non vi è alcuna modifica agli accordi di code sharing di Qantas sui voli China Eastern e China Southern.

QATAR AIRWAYS SOSPENDE I VOLI VERSO LA CINA CONTINENTALE – Qatar Airways ha preso la decisione di sospendere i voli verso la Cina continentale dal 3 febbraio fino a nuovo avviso, a causa di importanti sfide operative causate dalle restrizioni di ingresso imposte da diversi paesi. Una revisione in corso delle operazioni verrà condotta settimanalmente con l’intenzione di ripristinare i voli non appena le restrizioni saranno revocate. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo stati messi in una situazione operativa difficile in cui la compagnia aerea non può continuare con le sue operazioni globali a causa delle restrizioni a chiunque abbia visitato la Cina. Se continuassimo le operazioni, il numero significativo di membri dell’equipaggio che avrebbe viaggiato in Cina sarebbe limitato a operare su determinati voli, riducendo la nostra efficacia operativa. Riprenderemo immediatamente le nostre operazioni in Cina una volta revocate le restrizioni governative”.

VIAGGIARE NEL REGNO UNITO DOPO LA BREXIT – Il Regno Unito è uscito ufficialmente dall’Unione Europea. Attualmente è in vigore un periodo di transizione, non sarà necessario il visto per i viaggiatori dell’UE che visitano il Regno Unito per vacanze o viaggi di breve durata e basterà la Carta d’Identità almeno fino al 2021. A partire dal 2021 è probabile che per visitare il Regno Unito non sarà più sufficiente la Carta d’Identità ma sarà necessario il Passaporto, inoltre potrebbe essere introdotto un visto elettronico da rilasciarsi con una apposita procedura. Per qualsiasi dubbio fare riferimento a Visitbritain.com a questo link e al Governo UK a questo link.

BOMBARDIER VENDE DUE LEARJET 75 LIBERTY PER MEDEVAC SERVICE – Bombardier annuncia la vendita di due velivoli Learjet 75 Liberty a Fargo Jet Center (FJC), Nord Dakota. L’aeromobile sarà convertito in configurazione Medevac dedicata e consegnato all’air ambulance service provider Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR), con base a Varsavia, Polonia. A seguito di una vasta gara internazionale, LPR ha scelto il Learjet 75 Liberty, con gli interni medevac proposti da FJC, per servire le sue operazioni in espansione. Quest’anno Bombardier entrerà in servizio con il suo nuovo Learjet 75 Liberty. “L’aeromobile Learjet 75 Liberty, con la sua spaziosità, la velocità e il range migliori della categoria, è una scelta eccellente per le missioni medevac”, ha affermato Stéphane Leroy, Vice President, Sales, Bombardier Specialized Aircraft. Fargo Jet Center ha una vasta esperienza nella conversione di interni di aeromobili per l’uso Medevac. Si prevede che FJC prenderà in consegna il Learjet 75 Liberty da Bombardier verso la fine del 2020, quindi consegnerà l’aereo EMS convertito a LPR in Polonia nel 2021. Operativa dal 2000, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe fornisce servizi di ambulanza aerea 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in tutta la Polonia, attraverso una flotta di 27 elicotteri e due velivoli turboprop. L’aggiunta della piattaforma Learjet segnerà l’espansione delle operazioni di LPR per includere aerei jet. Con il range di 2.080 miglia nautiche, da Varsavia questo aereo può raggiungere tutta l’Europa, compresa l’Islanda, e oltre verso Nord Africa, Russia e Medio Oriente.

SAS PRESENTA L’ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT – ANNO FISCALE 2019 – Durante una riunione del Board di SAS AB, è stato presentato e approvato l’Annual and Sustainability Report di SAS Group da novembre 2018 a ottobre 2019. Il rapporto annuale è ora disponibile su www.sasgroup.net. Il Board of Directors propone all’AGM 2020 di non distribuire dividendi ai possessori di azioni ordinarie di SAS AB per l’esercizio fiscale 2019.

QATAR AIRWAYS DIVENTA PARTNER DEL PARIS SAINT-GERMAIN – Qatar Airways annuncia che sarà Premium Partner and Official Airline Partner del Paris Saint-Germain, la squadra di calcio di maggior successo della Francia, per le prossime tre stagioni. Il Paris Saint-Germain entra a far parte del gruppo delle squadre di calcio mondiali supportato dalla compagnia aerea, tra cui AS Roma in Italia, Boca Juniors in Argentina e il club tedesco FC Bayern München. La partnership con il Paris Saint-Germain vedrà anche Qatar Airways diventare Official Partner dei Paris Saint-Germain handball and women football teams fino al 2022. Qatar Airways è anche official FIFA partner.

LA SSJ PRODUCTION FACILITY CELEBRA IL 15 ANNIVERSARIO – Il 1° febbraio la filiale SCAC di Komsomolsk-on-Amur (KnAF) compie 15 anni. Durante la cerimonia ufficiale tenutasi in occasione dell’anniversario, un SSJ100 celebrativo è stato consegnato al Flight Test Center. Questo aereo avvia la terza centinaia di aeromobili prodotti dalla compagnia. “Abbiamo messo a punto tecnologie all’avanguardia nel Superjet 100, non solo per quanto riguarda l’aerodinamica, il design della cellula e la struttura dei sistemi, ma anche per quanto riguarda la produzione. Al momento, il Superjet 100 è l’unico nuovo aereo passeggeri russo prodotto a livello nazionale e certificato nel nostro paese e all’estero”, ha spiegato Ravil Khakimov, SCAC’s Director General. Ad oggi, il total flight time della flotta SSJ100 è superiore a 700 mila ore. I Superjet operativi hanno effettuato circa 450 mila decolli e atterraggi