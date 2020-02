Air France, KLM, Delta e Virgin Atlantic espandono la loro Partnership

Air France, KLM, Delta e Virgin Atlantic ampliano la loro joint venture. La nuova partnership offre ai clienti orari di volo più convenienti e l’obiettivo condiviso di garantire un’esperienza di viaggio fluida e coerente. Offre anche la flessibilità di prenotare voli su uno dei quattro vettori attraverso le rispettive app mobile, siti Web o tramite agenzie di viaggio. I clienti godranno di un servizio di alto livello in tutte le cabine su tutti i voli transatlantici.

I maggiori vantaggi per i clienti, a partire dal 13 febbraio, comportano che i membri dei programmi di fidelizzazione saranno in grado di guadagnare e utilizzare miglia o usufruire di vantaggi per i voli su una delle quattro worldwide operations delle compagnie aeree, tra cui viaggi transatlantici, all’interno dell’Europa o negli Stati Uniti, offrendo maggiori opportunità per spostarsi rapidamente tra i livelli e raggiungere uno status più elevato. I membri del programma fedeltà Elite idonei possono anche usufruire di un imbarco prioritario e rilassarsi in oltre 100 lounge aeroportuali quando viaggiano all’estero.

Altri punti salienti includono: fino a 341 servizi transatlantici giornalieri di punta, che coprono le prime 10 rotte su base continua: collegamenti successivi con 238 città del Nord America, 98 nell’Europa continentale e 16 nel Regno Unito: una scelta di 110 rotte transatlantiche non-stop.

Il network potenziato è inoltre completamente disponibile per i clienti cargo ed è costruito attorno agli hub dei vettori di Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, Londra Heathrow, Los Angeles, Minneapolis, New York-JFK, Parigi, Seattle e Salt Lake City. Crea comodi collegamenti non stop o one-stop per ogni angolo del Nord America, Europa e Regno Unito.

Shai Weiss, CEO di Virgin Atlantic, ha dichiarato: “I clienti sono al centro di questa joint venture ampliata con i nostri partner Delta, Air France e KLM, dove collegamenti senza soluzione di continuità, maggiore gamma di voli, servizio clienti impareggiabile e maggiori vantaggi per i frequent flyer rafforzeranno la sua posizione come la scelta dei passeggeri che più amano volare. Uno dei pilastri della nostra strategia è collaborare con successo con i nostri partner. La combinazione dei nostri punti di forza, della nostra rete e delle nostre persone ci consente di ottenere di più insieme”.

I vantaggi per i clienti da questo mese sono solo l’inizio, con l’introduzione di ulteriori iniziative entro la fine dell’anno, come il lancio di più rotte in codeshare, l’allineamento dei programmi per ridurre i tempi di connessione e il livellamento dell’esperienza in aeroporto dal check-in al ritiro bagagli. Inoltre, i clienti potranno effettuare il check-in e selezionare il proprio posto attraverso qualsiasi app o sito Web mobile delle compagnie aeree partner.

Il CEO di Delta Ed Bastian ha commentato: “La nostra partnership allargata è un grande passo in avanti per tutte le nostre compagnie aeree poiché offriamo maggiore affidabilità, massimi vantaggi di viaggio e servizi leader che i nostri clienti meritano. Il lancio di oggi porta la nostra storica collaborazione di lunga data a un nuovo livello, mentre continuiamo a costruire la partnership di scelta in Europa e Nord America che ci distingue dal resto del settore”.

“Dieci anni dopo l’avvio della nostra joint venture con Delta, questo nuovo accordo rappresenta una pietra miliare che rafforzerà ulteriormente la nostra presenza sull’Atlantico, consentendo ai nostri passeggeri di scegliere tra quattro principali compagnie aeree che uniscono la loro rete a vantaggio dei nostri clienti”, ha dichiarato Benjamin Smith, CEO del Gruppo Air France-KLM. “Per Air France-KLM significa anche un maggiore accesso al mercato del Regno Unito e in particolare a Londra Heathrow, il principale global travel market”.

La JV rappresenta circa il 23% della total passenger and cargo trans-Atlantic capacity. I ricavi annuali combinati della joint venture sono stimati in US$ 13 miliardi. Oltre 180.000 dipendenti lavorano in Air France, KLM, Delta e Virgin Atlantic.

(Ufficio Stampa Air France-KLM)