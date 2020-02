News Brevi – 03.02.2020

LUFTHANSA GROUP ESTENDE LA SOSPENSIONE DEI VOLI VERSO LA CINA CONTINENTALE – Dopo aver valutato a fondo tutte le informazioni attualmente disponibili sul virus corona, Lufthansa Group ha deciso di sospendere i voli Lufthansa, SWISS e Austrian Airlines da/per Pechino e Shanghai fino al 29 febbraio con effetto immediato. Inizialmente i voli erano stati sospesi fino al 9 febbraio. Nanchino, Shenyang e Qingdao non saranno serviti fino alla fine del winter timetable il 28 marzo. Le operazioni di volo da/per Hong Kong continueranno come previsto. Lufthansa Group monitorerà costantemente la situazione ed è in contatto con le autorità responsabili. Lufthansa Group offre un totale di 54 collegamenti settimanali regolari da Germania, Svizzera e Austria verso la Cina continentale. Le destinazioni sono Nangjing, Pechino, Shanghai, Shenyang e Qingdao. Inoltre, le compagnie aeree di Lufthansa Group offrono 19 collegamenti settimanali con Hong Kong.

RYANAIR LANCIA LA NUOVA ROTTA CAGLIARI – ALICANTE – Ryanair ha annunciato oggi una nuova rotta che, a partire da giugno, collegherà Cagliari ad Alicante con un servizio bisettimanale. Chiara Ravara di Ryanair ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare la nuova rotta che, a partire da giugno, collegherà Cagliari ad Alicante con un servizio bisettimanale, nell’ambito della programmazione di Ryanair da Cagliari per l’estate 2020. I viaggiatori in partenza da Cagliari possono ora prenotare le loro vacanze ad Alicante fino a ottobre 2020. Per festeggiare, abbiamo lanciato un’offerta speciale a partire da 19.99 Euro, per viaggiare fino alla fine di giugno, valida per prenotazioni entro la mezzanotte di giovedì (6 febbraio)”.

SAS: NUOVA ROTTA DA STOCCOLMA A VARSAVIA – A partire dal 1° maggio 2020 SAS volerà ininterrottamente tra Stoccolma e Varsavia. La nuova rotta da Stoccolma Arlanda aumenta l’accessibilità a uno dei più importanti snodi commerciali e completerà la rotta SAS esistente da Copenhagen a Varsavia. La nuova rotta opererà due volte al giorno nei giorni feriali, con un orario di punta adatto a viaggiatori d’affari, nonché una volta la domenica. “Siamo lieti di poter offrire un percorso aggiuntivo con un calendario interessante, collegando Varsavia con la Scandinavia direttamente da Arlanda. I collegamenti tra le due regioni sono forti e siamo felici di poter aumentare la nostra offerta per il gran numero di viaggiatori d’affari”, afferma Karl Sandlund, EVP Commercial. I viaggiatori che volano con SAS possono scegliere volontariamente di acquistare biocarburanti e quindi contribuire a ridurre le emissioni di CO2 che influiscono sul clima fino all’80%. La vendita dei biglietti inizierà il 3 febbraio 2020.

BRITISH AIRWAYS: NUOVI ARTICOLI PER LA CABINA WORLD TRAVELLER – British Airways ha presentato morbide coperte, cuscini e un nuovo poggiatesta per i clienti nella sua cabina World Traveller (long haul economy). I nuovi copri poggiatesta bianchi, un nuovo look del cuscino blu brillante con un classico design a spina di pesce e una nuova coperta in un materiale in pile super morbido aiuteranno i clienti a stare comodi. Gli articoli sono disponibili su tutti i voli a lungo raggio da e verso Heathrow e verranno lanciati su tutti i voli a lungo raggio da e verso Gatwick il 1° marzo 2020. Le coperte che verranno sostituite verranno donate a enti di beneficenza nel Regno Unito e all’estero.

BRITISH AIRWAYS: AI-POWERED COCKTAIL MAKER NELLE LOUNGE DI SAN FRANCISCO E NEWARK – British Airways sta testando esclusivamente un automated cocktail maker nelle sue lounge di San Francisco e Newark. I cocktail vengono erogati in meno di 45 secondi, aggiungendo una nuova dimensione al cibo e alle bevande disponibili per i clienti. Disponibile fino a marzo 2020, i clienti First e Club World di British Airways che viaggiano da San Francisco e Newark potranno scegliere tra una selezione di 30 cocktail e bevande personalizzabili dal dispositivo robotico. Questo include cocktail di ispirazione locale che British Airways ha creato: Silicon Galley ed Echo-Whisky-Romeo.

AMERICAN AIRLINES: RESTRIZIONI DI VIAGGIO A CAUSA DEL CORONAVIRUS – Il Governo degli Stati Uniti ha imposto dei requisiti di ingresso che entrano in vigore il 2 febbraio 2020. Qualsiasi cittadino statunitense o residente permanente negli Stati Uniti che ritorni negli Stati Uniti dopo aver viaggiato nella Cina continentale nei 14 giorni precedenti deve entrare negli Stati Uniti attraverso un aeroporto approvato. I clienti di American Airlines saranno riclassificati, se necessario, in uno di quegli aeroporti dai team di prenotazione. Ai cittadini stranieri che hanno viaggiato nella Cina continentale negli ultimi 14 giorni verrà negato il permesso di viaggiare negli Stati Uniti. American continua a lavorare a stretto contatto con le autorità statunitensi per ottemperare a questi nuovi ordini. American si impegna a prendersi cura di tutti i clienti interessati assistendoli con le opzioni di cambio prenotazione e rimborsi completi.

ONEWEB: 34 SATELLITI PRONTI AL LANCIO – 34 satelliti per la costellazione OneWeb sono pronti per il lancio da Baikonur, in Kazakistan. I satelliti arrivati in due spedizioni, di cui una la scorsa settimana, sono stati testati e ora sono stati inseriti nel dispenser del Soyuz-2.1b rocket. Il prossimo lancio di 34 satelliti OneWeb è stato programmato per giovedì 6 febbraio 21:42 (GMT) / venerdì 7 febbraio 02:42 (ora locale) dallo storico Cosmodrome di Baikonur, in Kazakistan. “Questo lancio rappresenterà un enorme passo avanti per OneWeb, verso l’ambizione di migliorare la connettività globale. Questi 34 satelliti si uniranno ai sei che attualmente funzionano perfettamente in orbita. La joint venture OneWeb Satellites produce due satelliti al giorno – in produzione in serie, proprio come Airbus produce aerei”, ha dichiarato Jean-Marc Nasr, Head of Airbus Space Systems. I satelliti, che sono fabbricati al 1/50 del costo di un veicolo spaziale tradizionale, sono tutti dotati di propulsori al plasma che consentono loro di raggiungere la loro posizione corretta in orbita terrestre bassa a 1.200 km. La costellazione OneWeb fornirà connettività globale con 650 satelliti iniziali. La missione di OneWeb è fornire connettività Internet ad alta velocità e conveniente ovunque per tutti, entro il 2021. Dopo questo primo lancio da Baikonur, OneWeb ha in programma di lanciare circa 30 satelliti con razzi Soyuz ogni mese.

THAI AIRWAYS PRESENTE A BIT MILANO 2020 – Thai Airways International inaugura il 2020 partecipando alla fiera internazionale del turismo Bit Milano. Dal 9 all’11 febbraio 2020 i visitatori di Bit Milano potranno incontrare i rappresentanti italiani di Thai Airways presso lo stand realizzato in collaborazione con l’Ente del Turismo della Thailandia. “Siamo felici di iniziare il nuovo anno partecipando a Bit Milano”, ha commentato Armando Muccifora, Sales Manager Italy, South East Europe, Mediterranean & Africa di Thai Airways International. “Il 2020 è un anno estremamente importante per Thai Airways in quanto si terranno le celebrazioni per il 60° anno di attività e, per coinvolgere il Trade nei festeggiamenti, stiamo studiando numerose iniziative, tra cui tariffe speciali, promozioni ed eventi, dedicate a diverse tipologie e segmenti di mercato, le prime delle quali saranno presentate proprio a Bit Milano. Thai Airways desidera essere costantemente al fianco del Trade italiano per consolidare le relazioni esistenti e crearne di nuove, ottimizzando al massimo il potenziale offerto da occasioni come questa”. Con l’introduzione della quinta frequenza settimanale del volo da Roma a Bangkok, Thai Airways opera 10 voli diretti alla settimana dall’Italia alla Thailandia, cinque da Roma e cinque da Milano.

EMIRATES ED EXPO 2020 DUBAI – Emirates sta portando la sua partnership con Expo 2020 Dubai a nuovi livelli, con il suo coinvolgimento nel ‘The World’s Greatest Show’ durante l’Emirates Airline Festival of Literature, che inizierà domani e durerà fino al 9 febbraio all’InterContinental Hotel Dubai Festival City. In linea con il tema “Tomorrow”, Emirates ed Expo 2020 Dubai attiveranno uno spazio interattivo congiunto e realizzeranno esperienze uniche sul campo per interagire con visitatori di tutte le età, promuovendo un ambiente di creatività e incoraggiando discussioni sul principale tema di Expo 2020: “Connecting minds, Creating the future”. Dal 5 all’8 febbraio i visitatori possono saperne di più e avere un’anteprima dell’Emirates Pavilion, che esplorerà il futuro dei viaggi commerciali. Emirates è Premier Partner e Official Airline di Expo 2020 Dubai.