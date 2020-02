News Brevi – 04.02.2020

SAS AMPLIA LA SOSPENSIONE DEI VOLI VERSO LA CINA – A causa della situazione in Cina riguardo al Coronavirus, SAS ha deciso di prorogare il periodo di sospensione dei voli da e per Shanghai e Pechino fino al 29 febbraio. SAS chiuderà anche le vendite per tutti i voli da e per Shanghai e Pechino fino al 15 marzo. Rimborsi e possibilità di cambio prenotazione sono offerti ai passeggeri interessati. Hong Kong sarà operata come da programma e SAS continuerà a monitorare la situazione in stretto dialogo con le autorità. I clienti che viaggiano verso, da o via Hong Kong possono modificare volontariamente la loro prenotazione o richiedere un rimborso.

RYANAIR: IL TRAFFICO A GENNAIO 2020 – Ryanair Holdings PLC ha rilasciato oggi i dati di traffico del mese di gennaio 2020. A gennaio Ryanair ha trasportato 10,3 milioni di passeggeri (+3%), con un load factor pari al 92%. Lauda a gennaio ha trasportato 500.000 passeggeri, con un load factor del 91%. In totale sono stati trasportati 10,8 milioni di passeggeri (+5%), con un load factor pari al 92%. Il dato annuale aggiornato mostra 152,9m di passeggeri trasportati (+8%), con load factor pari al 96%. Ryanair ha operato oltre 62.000 voli a gennaio.

COSTA RICA: PROTOCOLLO D’INTESA CON IBERA PER LA PROMOZIONE IN ITALIA E ISRAELE – Al fine di rafforzare le relazioni commerciali e promuovere azioni congiunte, il Ministro del Turismo del Costa Rica Maria Amalia Revelo e il Presidente di Iberia Luis Gallego hanno firmato il 22 gennaio 2020 un memorandum d’intesa per promuovere il Costa Rica come destinazione turistica in Italia e Israele attraverso le molteplici connessioni messe a disposizione dalla compagnia aerea. La firma si è tenuta presso FITUR 2020, fiera che celebra quest’anno il suo 40° anniversario. “Siamo molto felici di aver firmato l’accordo che ci permetterà di collegare nuovi paesi al Costa Rica attraverso il nostro hub di Madrid. Vogliamo inoltre sottolineare l’importanza di questa azione con l’introduzione del nuovo aeromobile Airbus A350”, ha dichiarato Luis Gallego, Presidente di Iberia, dopo aver firmato l’accordo. La compagnia aerea spagnola prevede di offrire nel 2020 circa 230.000 posti tra San José e Madrid e conta su quattordici destinazioni italiane: Bari, Bologna, Catania, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Olbia, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Verona, che consentono ai passeggeri comodi collegamenti con il Costa Rica.

LUFTHANSA: NUOVE WINTER DESTINATIONS DA MONACO – Lufthansa sta espandendo ulteriormente la sua offerta a partire dalla fine di ottobre 2020, offrendo altre quattro destinazioni per le vacanze da Monaco nella Winter 2020/2021. Nelle Canarie, Tenerife sarà servita ogni sabato e domenica, Fuerteventura il sabato e Gran Canaria la domenica. Un Airbus A321 servirà queste destinazioni. Con i nuovi collegamenti per Tenerife, Fuerteventura e Gran Canaria, Lufthansa offrirà voli diretti per le tre maggiori isole Canarie. Quest’autunno Lufthansa porterà anche i vacanzieri a Salonicco, tre volte a settimana con un Airbus A320. I voli saranno operati ogni martedì, giovedì e sabato a partire da fine ottobre.

IL SOLAR ORBITER E’ PRONTO A PARTIRE VERSO IL SOLE – Il Solar Orbiter costruito da Airbus è stato montato all’interno della carenatura protettiva, montato sulla parte superiore del lanciatore ed è ora pronto per volare da Cape Canaveral la sera del 9 febbraio. La prossima volta che il satellite vedrà il Sole sarà nello spazio, durante il suo viaggio verso il centro del Sistema Solare. La missione dell’Agenzia spaziale europea (ESA) rivoluzionerà la comprensione di come il sole crea e controlla la gigantesca bolla di plasma che circonda il sistema solare e influenza i pianeti al suo interno. Solar Orbiter dispone di 10 strumenti di rilevamento in situ e remoti. Il Solar Orbiter dovrà resistere a temperature superiori a 500° C. L’ESA ha scelto Airbus Defence and Space, Stevenage per progettare e costruire Solar Orbiter nel 2012. La durata della missione sarà di 10 anni.

CODESHARE TA AMERICAN AIRLINES E GOL – American Airlines e GOL, la più grande compagnia aerea del Brasile, hanno annunciato oggi un nuovo accordo di codesharing reciproco, offrendo ai clienti l’accesso a 20 nuove destinazioni in Sud America. American aumenterà anche il servizio da Miami (MIA) a Rio de Janeiro (GIG), aggiungendo un secondo volo giornaliero questo inverno. La compagnia aerea prevede inoltre di offrire maggiori opportunità per portare i clienti in America Latina tramite MIA aggiungendo 12 voli da sei città degli Stati Uniti. Dopo l’approvazione da parte delle autorità degli Stati Uniti e del Brasile, il nuovo codeshare di American e GOL consentirà ai clienti di collegarsi a 53 voli GOL oltre GIG, Sao Paulo (GRU), Brasilia (BSB), Manaus (MAO) e Fortaleza (FOR).

ANA SOSPENDE ALCUNI VOLI VERSO LA CINA – All Nippon Airways (ANA) ridurrà o sospenderà temporaneamente le operazioni da e verso città selezionate a partire dal 10 febbraio. Sono interessati i voli Narita-Beijing e Haneda-Beijing. I voli tra Tokyo Narita (NRT) e Wuhan (WUH) sono stati precedentemente sospesi dal 23 gennaio al 1 marzo e la cancellazione sarà estesa fino al 28 marzo.

QATAR AIRWAYS DIVENTA SPONSOR DELL’UICC – Qatar Airways è diventato Official Airline Sponsor dell’Union for International Cancer Control (UICC). L’UICC è un’organizzazione non governativa focalizzata sulle principali iniziative per garantire che il controllo del cancro continui ad essere una priorità nella salute mondiale. Il CEO di Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Qatar Airways è orgogliosa di annunciare la sua sponsorizzazione dell’Union for International Cancer Control nel 20° anniverario del World Cancer Day. La consapevolezza e l’educazione sono tutto nella lotta contro questa malattia e siamo onorati di sostenere l’UICC nei suoi sforzi”. Negli ultimi tre anni la compagnia aerea ha mostrato il suo sostegno alla campagna globale “Think Pink” durante il mese di sensibilizzazione sul cancro al seno, con Amenity Kits in edizione limitata e un equipaggio di sole donne su un volo da Doha a Zurigo.

LUFTHANSA GROUP RAGGIUNGE UNA TOP POSITION NEL CDP CLIMATE PROTECTION RANKING 2019 – Lufthansa Group ha raggiunto il Climate Scoring result “B” nel 2019 climate change reporting dell’organizzazione no-profit CDP. Come l’anno precedente, il Gruppo è quindi di nuovo elencato nella seconda fascia più alta e occupa quindi una delle prime posizioni tra le compagnie aeree. CDP conduce il più grande annual climate ranking del mondo. “Il buon punteggio nella classifica CDP globale conferma il nostro impegno per un futuro sostenibile. Una chiave per raggiungere questo obiettivo è l’uso di sustainable aviation fuels. I passeggeri in tutto il mondo hanno già l’opportunità di volare CO2 neutral con la nostra piattaforma Compensaid”, afferma Christina Foerster, Member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG responsible for Customer & Corporate Responsibility. Lufthansa Group partecipa al CDP reporting dal 2006.

AIR FRANCE: RETE 4G/5G PER PARIS AIRPORTS – Arcep, l’autorità francese di regolamentazione della distribuzione di comunicazioni elettroniche, postali e di stampa, ha concesso una licenza decennale 4G/5G alla società del gruppo ADP Hub One, al fine di lanciare una rete mobile privata ad alta velocità che copra gli aeroporti Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly e Paris-Le Bourget. Air France, che è coinvolta nello sviluppo di questa futura rete 4G/5G, diventerà così la prima compagnia aerea a utilizzare questa soluzione innovativa. A lungo termine, tutti gli strumenti di comunicazione del personale di Air France saranno collegati a questa rete 4G/5G, che faciliterà anche tutte le comunicazioni dati, voce e video.

SWISS PROMUOVE IL CINEMA SVIZZERO A BORDO – Swiss International Air Lines (SWISS) ha ampliato ulteriormente il suo inflight film programme all’inizio di questo mese. In collaborazione con il Filmo online Swiss film catalogue, la compagnia aerea offre ora anche sei opere selezionate che rivestono particolare importanza nella storia del cinema svizzero. Attraverso la nuova partnership, SWISS mira a promuovere la consapevolezza e la familiarità con il patrimonio cinematografico svizzero, ampliando al contempo la gamma esistente di intrattenimento a bordo a tema svizzero con il banner “Made in Switzerland”.