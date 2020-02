Airbus: attualmente chiusa la Tianjin Final Assembly Line

Airbus in un proprio comunicato informa: “Airbus segue da vicino l’evoluzione della situazione del Coronavirus e segue i consigli di viaggio della World Health Organisation, che stanno interessando Airbus a livello globale. La Società aggiorna regolarmente il personale sulla situazione e sulle precauzioni necessarie da adottare”.

“Airbus China sta osservando i requisiti del governo cinese affinchè il personale lavori da casa e fornisce IT equipment per far sì che i dipendenti di tutte le sedi, inclusa Tianjin, non debbano recarsi al lavoro dove possibile. Per quanto riguarda l’impatto sul business, le restrizioni ai viaggi nazionali e internazionali in Cina pongono alcune sfide logistiche. La Tianjin Final Assembly Line è attualmente chiusa”, prosegue il costruttore.

“Airbus valuta costantemente la situazione e monitora ogni potenziale effetto sulla produzione e sulle consegne e cercherà di mitigarlo attraverso piani alternativi ove necessario. Airbus fornirà aggiornamenti all’evolversi della situazione”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus)