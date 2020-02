ATR connette le comunità dell’Asia del Pacifico al Singapore Airshow

ATR sarà presente al Singapore Airshow, che si terrà presso il Changi Exhibition Center, dall’11 al 16 febbraio 2020. Il turboprop ATR 72-600 leader del mercato sarà presente in display statico nei colori di Bangkok Airways.

I visitatori del display statico saranno in grado di sperimentare le ultime tecnologie dell’azienda per l’inclusione dei passeggeri a bordo, come braille passenger cards and Hearing Aid Loop. Allo stand ATR presenterà anche il ClearVision Enhanced Vision System (EVS), una novità mondiale nel settore dell’aviazione commerciale e il suo Route Creation Model. Le prime consegne di ClearVision, che offre ai piloti una maggiore situational awareness in condizioni di visibilità ridotta, sono state fatte rispettivamente alle compagnie aeree Aurigny e Drukair.

Il successo globale di ATR è dovuto sia alla sua efficienza che alla sua versatilità, che gli consente di eseguire una varietà di operazioni, anche su thin routes, come island hopping, point-to-point, taking-off and landing from short runways, cargo. Questi criteri sono particolarmente rilevanti per il mercato dell’Asia – Pacifico, motivo per cui l’aereo rimane così efficace nel collegare le comunità in tutta la regione. Fornendo collegamenti aerei, gli aeromobili ATR creano opportunità di sviluppo economico, oltre a fornire accesso all’istruzione e alla fornitura di assistenza sanitaria essenziale alle persone in aree remote.

Con il commercio elettronico in crescita del 19% annuo in tutto il mondo, gli aerei cargo regionali diventeranno sempre più importanti per sostenere la crescita economica. Gli aeromobili ATR convertiti attualmente rappresentano un terzo della global regional freighter fleet e con la prima consegna, direttamente dalla fabbrica, dell’unico nuovo regional freighter, entro la fine dell’anno ATR offrirà soluzioni cargo ideali per tutti gli operatori.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)