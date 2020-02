De Havilland Canada presente al Singapore Airshow 2020

De Havilland Canada ribadisce il proprio impegno nei confronti dei clienti nella regione Asia-Pacifico durante il prossimo Singapore Airshow. Un aereo Dash 8-400, uno dei due recentemente consegnati alla leasing company TrueNoord, sarà presente nel display statico dell’airshow. L’aeromobile è configurato con 86 posti e sarà operato da PAL Express, una compagnia aerea sotto la bandiera di Philippine Airlines.

L’aereo esposto, insieme a una dimostrazione dell’Expliseat ultra-light TiSeat E2 nello Chalet di De Havilland Canada, rafforzerà la disponibilità di “extra capacity” options per gli aerei Dash 8-400 adatti alla regione Asia-Pacifico. A seconda della configurazione del velivolo, TiSeat E2 riduce il peso in volo da 300 a 1.000 libbre e offre fino all’1% di risparmio di carburante, preservando il comfort dei passeggeri.

“Siamo entusiasti di partecipare al nostro primo Singapore Airshow come De Havilland Aircraft of Canada Limited e di mostrare un aereo Dash 8-400 di proprietà di TrueNoord e operato da PAL Express”, ha affermato Todd Young, Chief Operating Officer, De Havilland Canada. “I nostri team saranno disponibili per dimostrare in che modo le performance e la flessibilità operativa del velivolo Dash 8-400 offrono ai nostri clienti la versatilità dell’economia dei turboprop con performance simili a quelle dei jet”.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)