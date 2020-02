News Brevi – 05.02.2020

RYANAIR: LE STATISTICHE CLIENTI DI GENNAIO – Ryanair ha reso note le statistiche del servizio clienti per il mese di gennaio. Il 93% dei voli di gennaio è arrivato puntuale (in crescita rispetto al dato di gennaio 2019 – 89%) ad eccezione dei ritardi ATC. Ryanair ha reso noti anche i risultati relativi all’esperienza dei clienti “Rate My Flight” del mese di gennaio, che dimostrano che l’89% degli oltre 104.000 intervistati ha valutato il proprio volo come ‘Eccellente/Molto buono/Buono’, registrando alte valutazioni per la cortesia dell’equipaggio (93%), il servizio a bordo (91%), la scelta di cibo e bevande (85%) e le procedure di imbarco (85%).

INIZIA IL CAPA QATAR AVIATION, AEROPOLITICAL AND REGULATORY SUMMIT – E’ iniziato mercoledì 5 febbraio allo Sheraton Hotel di Doha il CAPA Qatar Aviation, Aeropolitical and Regulatory Summit. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha tenuto un discorso il primo giorno della conferenza di fronte a delegati e decisori internazionali di tutto il settore dell’aviazione: “I tempi del vertice di quest’anno sono perfetti per avviare discussioni fruttuose e dibattiti costruttivi. Più che mai, il nostro settore continua a mostrare grandi livelli di resilienza di fronte alle avversità e alle perturbazioni. Allo stesso tempo, rimaniamo una voce positiva e costruttiva nel miglioramento dei quadri normativi tra le regioni, in particolare nei settori della sostenibilità e della liberalizzazione aerea. Una delle mie convinzioni fondamentali è che un settore dell’aviazione liberalizzato possa essere un grande catalizzatore per lo sviluppo economico e umano globale”. Il CAPA Qatar Aviation, Aeropolitical and Regulatory Summit si svolgerà dal 5 al 6 febbraio, prevede oltre 40 relatori esperti dei settori airline, legal and government, che discutono degli ultimi sviluppi nella regolamentazione internazionale dell’aviazione, sia nella regione del Golfo che a livello globale.

SAA: NUOVO A350-900 SULLA ROTTA FRANCOFORTE-JOHANNESBURG – Lunedì 3 febbraio 2020 South African Airways (SAA) ha operato per la prima volta il suo nuovo Airbus A350-900 sulla rotta non-stop Francoforte-Johannesburg. Il nuovo A350-900 ha 339 posti, 30 in Business e 309 in Economy, di cui le prime sei file hanno sedili con spazio più generoso. Michael Bentele, Regional General Manager di SAA per l’Europa Continentale, è molto lieto di questo segnale positivo in un momento in cui South African Airways si trova in una situazione di business rescue, attiva dal 5 dicembre 2019: “L’utilizzo di questo aeromobile moderno sulla rotta verso Francoforte mostra l’importanza del mercato europeo per South African Airways e per il Sudafrica. L’Europa è un’importante fonte di turismo per la nazione e un importante partner commerciale”.

AEROPORTO “GINO LISA”: RITROVATO ULTERIORE ORDIGNO BELLICO – Operare in totale sicurezza per garantire l’incolumità delle maestranze e di tutti coloro che lavorano al prolungamento della pista di volo. E’ quanto sta facendo Aeroporti di Puglia nello scalo di Foggia, dove sono in corso i lavori di prolungamento della pista e dove, anche stamani, è stato rinvenuto un altro ordigno bellico. Si tratta del quarto nell’ultima settimana. Nel rispetto del cronoprogramma dei lavori tali ritrovamenti vedono un contributo diretto del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli dell’Esercito Italiano e di tutte le Forze dell’Ordine che, in queste fasi delicatissime dei lavori, stanno operando e sorvegliando perché tutto proceda per il meglio senza alcun rischio per lavoratori e comunità foggiana. I continui ritrovamenti non pregiudicano il cronoprogramma degli interventi.

SITA CON PARTNER STRATEGICI STUDIA L’USO DELLA BLOCKCHAIN PER TRACCIARE E REGISTRARE LE COMPONENTI DI AEROMOBILI – SITA, il fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, insieme a partner strategici del trasporto aereo ha lanciato la MRO Blockchain Alliance, il primo studio esteso a tutto il settore sull’uso della tecnologia blockchain per tracciare e registrare le componenti degli aeromobili, che secondo PwC potrebbe accrescere i ricavi dell’industria aerospaziale fino al 4%, riducendo del 5% a livello globale i costi di manutenzione, riparazione, revisione. Nei prossimi mesi l’alleanza avvierà una “proof of concept” per studiare l’uso della blockchain per la tracciatura e la registrazione digitale dei movimenti e della cronologia di manutenzione delle componenti di aeromobili nei passaggi che compiono fra i vari attori.

ETIHAD AIRWAYS INCREMENTA LE FREQUENZE SU ATENE DURANTE I MESI ESTIVI – Etihad Airways aumenterà le frequenze sulla sua rotta da Abu Dhabi ad Atene durante i mesi estivi di punta. Il servizio notturno aggiuntivo sarà operato tra l’8 luglio e il 31 agosto da un Airbus A320 configurato con 8 posti in Business e 150 posti in Economy. La frequenza extra integra il servizio giornaliero diurno con Boeing 787-9 Dreamliner a due classi tra le due capitali.

BOMBARDIER ESPANDE IL SUO CUSTOMER SUPPORT NETWORK IN EUROPA – Bombardier ha annunciato l’espansione del suo London Biggin Hill service centre con la costruzione di una nuova e più grande struttura per sostituire gli hangar esistenti. Previsto per essere operativo entro la metà del 2022, il nuovo service centre fornirà ai clienti nella regione un supporto di manutenzione esteso e rafforzerà l’esperienza del servizio clienti di Bombardier in Europa. La struttura fornirà lo spazio e la flessibilità per offrire una gamma completa di maintenance and refurbishment services sul vasto portfolio di prodotti Bombardier e ha la capacità di ospitare fino a 14 aeromobili Global 7500 contemporaneamente. L’espansione introdurrà funzionalità come component painting and interior refurbishment capabilities, component repair and overhaul workshops, training rooms. Il sito garantirà inoltre una risposta rapida alle esigenze di riparazione dei clienti con l’integrazione di un nuovo deposito ricambi. Nei prossimi anni questa significativa espansione porterà la forza lavoro della struttura a oltre 250 dipendenti. Il Bombardier London Biggin Hill service centre è stato inaugurato nel 2017.