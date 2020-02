Air Italy: annunciata la messa in liquidazione della compagnia

Air Italy in un proprio comunicato odierno ha annunciato: “Gli azionisti di Air Italy, Alisarda e Qatar Airways attraverso AQA Holding, a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato hanno deciso all’unanimità di mettere la società Air Italy in liquidazione in bonis. In questa fase Air Italy lavorerà per ridurre al minimo il disagio per i passeggeri: i voli sino al 25 febbraio saranno operati agli orari e nei giorni previsti da altri vettori, mentre i passeggeri che hanno prenotato voli in partenza in date successive al 25 febbraio saranno riprotetti o rimborsati integralmente”.

Qatar Airways in un proprio comunicato afferma: “Dall’acquisizione, il 28 settembre 2017, di una partecipazione di minoranza in Air Italy, Qatar Airways ha creduto fermamente nella compagnia e nel suo potenziale, supportando il piano aziendale proposto dalla direzione al fine di migliorare la crescita di Air Italy e la creazione di posti di lavoro, con l’aggiunta di rotte e numerosi miglioramenti del servizio di bordo, in linea con gli elevati standard di Qatar Airways. Nonostante il nostro ruolo di azionista di minoranza, Qatar Airways ha costantemente fornito tutto il supporto possibile ad Air Italy sin dall’inizio, dal rilascio di aeromobili della nostra flotta all’ordinazione di nuovi aeromobili per Air Italy, al sostegno delle scelte di gestione e all’iniezione di capitale e investimenti, come richiesto e consentito”.

“Anche con il mutevole contesto competitivo e le condizioni di mercato sempre più difficili che incidono gravemente sul settore del trasporto aereo, Qatar Airways ha continuamente ribadito il suo impegno, come azionista di minoranza, di continuare a investire nell’azienda per creare valore per l’Italia e il pubblico viaggiante e per fornire supporto ad Air Italy e al suo personale, perché per Qatar Airways l’attenzione per i dipendenti è una priorità fondamentale nella sua ricerca dell’eccellenza, oltre a supportare le comunità locali e altre parti interessate”, prosegue Qatar Airways.

“Per questo motivo, Qatar Airways era di nuovo pronta a fare la sua parte nel sostenere la crescita della compagnia aerea, ma ciò sarebbe stato possibile solo con l’impegno di tutti gli azionisti”, conclude Qatar Airways.

Più in dettaglio, tutti i voli previsti (in andata o ritorno) fino al giorno 25 febbraio 2020 compreso (incluse le prime partenze del mattino del 26 febbraio 2020 per voli domestici con destinazione Malpensa e dall’aeroporto di Male e Dakar) saranno regolarmente operati, senza alcuna modifica rispetto alle date e agli orari previsti e alle medesime condizioni di volo. I passeggeri potranno volare utilizzando il biglietto in loro possesso. Alternativamente, i passeggeri potranno optare per il rimborso integrale del biglietto, scrivendo all’indirizzo email refunds@airitaly.com (o rivolgendosi alla propria agenzia di viaggi) entro l’orario di partenza del volo.

Per i biglietti con andata entro il 25 febbraio 2020 e ritorno dopo il giorno 25 febbraio 2020 il viaggio di andata sarà regolarmente operato, senza alcuna modifica rispetto alle date e agli orari inizialmente previsti e alle medesime condizioni di volo; per il volo di ritorno ai passeggeri sarà offerta un’opzione di viaggio sul primo volo disponibile di altro vettore, i cui dettagli saranno forniti a partire dal 18 febbraio 2020.

Alternativamente i passeggeri potranno optare per la rinuncia delle tratte non fruite e il conseguente rimborso, scrivendo all’indirizzo email refunds@airitaly.com (o rivolgendosi all’agenzia di viaggi nel caso di acquisto tramite tale canale) entro l’orario di partenza del volo.

Per i biglietti relativi a voli con andata e ritorno dopo il giorno 25 febbraio 2020, se acquistati direttamente via web (portale Air Italy) o contact center Air Italy saranno integralmente rimborsati secondo modalità che saranno fornite via email o scrivendo all’indirizzo refunds@airitaly.com. Se acquistati tramite biglietteria Air Italy saranno integralmente rimborsati presentandosi ad una qualsiasi biglietteria Air Italy. Se acquistati tramite agenzia di viaggi sarà necessario per il rimborso o per soluzioni alternative di viaggio, rivolgersi all’agenzia stessa.

Tutte le prenotazioni per le quali il titolo di viaggio non sia stato perfezionato tramite l’acquisto del biglietto decadranno automaticamente.

Per maggiori info e per i contatti telefonici consultare il sito https://www.airitaly.com/it-it/.

(Ufficio Stampa Air Italy – Qatar Airways)