Airbus presenta il suo blended wing aircraft demonstrator

Airbus ha presentato oggi MAVERIC (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls), il suo “blended wing body” scale model technological demonstrator.

Con una lunghezza di 2 metri, una larghezza di 3,2 metri e una surface area di circa 2,25 m2, MAVERIC presenta un design aeronautico innovativo che potenzialmente può ridurre il consumo di carburante fino al 20% rispetto agli attuali single-aisle aircraft. La configurazione “blended wing body” offre nuove possibilità riguardo la tipologia e l’integrazione dei sistemi di propulsione, oltre a una cabina versatile per un’esperienza a bordo completamente nuova.

Lanciato nel 2017, MAVERIC è decollato per la prima volta a giugno 2019. Da allora è stata avviata la campagna di test di volo che continuerà fino alla fine del secondo trimestre del 2020.

“Airbus sta sfruttando le tecnologie emergenti per porsi come pioniere di voli del futuro. Testando le innovative configurazioni degli aeromobili, Airbus è in grado di valutare il loro potenziale come prodotti attuabili in futuro. Sebbene non esista una linea temporale specifica per l’entrata in servizio, questo dimostratore tecnologico potrebbe essere determinante per apportare cambiamenti al design degli aeromobili commerciali per un futuro ecosostenibile dell’industria aeronautica”, ha dichiarato Jean-Brice Dumont, EVP Engineering Airbus.

Airbus sta usando i suoi punti di forza e le competenze ingegneristiche e produttive, in stretta collaborazione con un ampio ecosistema innovativo, per accelerare i cicli di ricerca e sviluppo tradizionali. In questo modo Airbus è in grado di realizzare studi di fattibilità, su scala e velocità accettabili, accelerando lo sviluppo e aumentando il valore.

Attraverso il programma di ricerca AirbusUpNext, Airbus sta attualmente lavorando in parallelo su una serie di progetti dimostrativi: E-FAN X (hybrid-electric propulsion), fello’fly (v-shaped “formation” flight) e ATTOL (Autonomous Taxi Take-Off & Landing).

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)