BBAM ordina tre 737-800 Boeing Converted Freighter

BBAM e Boeing hanno annunciato che il lessor ha ordinato tre 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF), sottolineando la crescita degli e-commerce and express sector dell’air cargo market. BBAM ha una delle Next-Generation 737 fleets più grandi al mondo e ha scelto il programma BCF per convertire tre aerei nella sua flotta esistente.

“Attraverso il Boeing freighter conversion program, questi 737-800 continueranno a fornire valore ai nostri clienti e investitori per molti anni a venire”, ha affermato Steve Zissis, presidente e CEO di BBAM. “Il 737-800 è parte integrante della flotta gestita da BBAM di commercial passenger jet aircraft e vediamo un forte interesse da parte dei nostri clienti riguardo gli standard-body freighter. Abbiamo scelto il Boeing conversion program perché riteniamo che massimizzi la capacità e l’affidabilità della piattaforma”.

Il 737-800BCF è realizzato sulla Next-Generation 737 platform. L’aereo trasporta fino a 52.800 libbre (23,9 tonnellate) di payload, con un’eccellente economia operativa per massimizzare i profitti degli operatori. Da quando è entrato in servizio nel 2018, il 737-800BCF ha ottenuto 130 ordini e impegni.

“BBAM è una delle principali società di leasing al mondo, nota per il suo approccio intelligente agli investimenti. Siamo lieti che BBAM abbia selezionato il Boeing Converted Freighter program per prolungare la vita dei suoi 737 Next-Generation e cogliere una nuova opportunità di mercato negli anni a venire”, ha dichiarato Ihssane Mounir, Boeing’s senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Questo accordo mostra come possiamo servire i nostri clienti fornendo aeroplani efficienti e affidabili e un portafoglio di servizi che crea valore per tutta la vita di questi jet”.

Secondo il Boeing Commercial Market Outlook, 2.820 freighters entreranno nella flotta globale per soddisfare la domanda del mercato, tra cui 1.220 standard-body passenger-to-freighter conversions. In risposta alla forte domanda del mercato, Boeing ha annunciato l’intenzione di aggiungere una linea di produzione 737-800BCF presso Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Ltd. (GAMECO) quest’estate.

“Le Passenger-to-freighter conversions ci danno l’opportunità di dimostrare la nostra abilità e competenza”, ha dichiarato il GAMECO General Manager Norbert Marx. “I Boeing Converted Freighters sono leader del mercato, siamo orgogliosi di collaborare con Boeing per questo programma”.

Boeing sta mettendo in evidenza la sua vasta gamma di prodotti, servizi e tecnologie commerciali e di difesa al Singapore Airshow 2020, che si tiene dall’11 al 16 febbraio presso il Changi Exhibition Center.

“Con il 60% della popolazione mondiale, la regione Asia-Pacifico è il più grande commercial aviation market al mondo. La regione continua a richiedere single and twin-aisle airplanes per la sostituzione e la crescita, insieme a servizi commerciali e di difesa”, ha affermato Skip Boyce, president, Boeing Southeast Asia. “Il Singapore Airshow offre a Boeing una grande opportunità per sfruttare la nostra presenza nella regione e rafforzare le relazioni con i nostri clienti, fornitori e partner in questi mercati in crescita”.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)