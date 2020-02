Airbus e Green Africa annunciano una partnership strategica con un MoU per 50 A220

Green Africa Airways, vettore con base a Lagos in Nigeria, ha siglato una Lettera d’Intenti (Memorandum of Understanding – MoU) per 50 aeromobili A220-300. Si tratta di uno dei principali ordini per il programma A220 a livello mondiale e il più grande ordine mai effettuato nel continente africano.

“Insieme ad Airbus, siamo incredibilmente orgogliosi di annunciare il più grande ordine mai realizzato per l’A220 dal continente africano. La storia di Green Africa è una storia di audacia imprenditoriale, lungimiranza strategica e un fermo impegno nell’utilizzare le potenzialità della mobilità aerea per creare un futuro migliore”, ha dichiarato Babawande Afolabi, Fondatore e CEO di Green Africa Airways.

“Siamo entusiasti del progetto Green Africa, della sua legittima ambizione e della sua professionalità, evidenziato dalla loro scelta più esigente per le loro attività operative. Le caratteristiche uniche dell’A220 consentiranno alla compagnia aerea di sbloccare destinazioni e delle rotte che in precedenza sarebbero state considerate non praticabili. Attendiamo con impazienza di iniziare a collaborare con Green Africa e di accompagnare il loro sviluppo con il modello di aeromobile più efficiente della categoria”, ha aggiunto Christian Scherer, Chief Commercial Officer di Airbus, parlando dall’Airshow di Singapore.

