Aegean inizia la sua nuova fase di sviluppo

Inizia una nuova fase di crescita per AEGEAN, con la presentazione ufficiale della nuova livrea, della nuova brand identity e dei primi tre Airbus A320neo di nuova generazione, alimentati dai motori Pratt & Whitney.

Si chiude così un ciclo contrassegnato da 20 anni di successo in Grecia, che consente ad AEGEAN di porre solide basi per il futuro.

Durante la cerimonia di presentazione ufficiale, alla presenza del Primo Ministro Greco Kyriakos Mitsotakis, degli stakeholder e dei dipendenti, Eftychios Vassilakis, Presidente di AEGEAN, e il CEO Dimitris Gerogiannis hanno sottolineato che l’investimento a lungo termine di AEGEAN in Grecia è un segno di fiducia nel potenziale e nelle prospettive di sviluppo del Paese.

L’ordine iniziale è già stato ampliato con 12 ulteriori velivoli. AEGEAN dovrebbe ricevere entro il 2025 un ordine complessivo di un minimo di 46 aerei A320neo e A321neo, con un’opzione per 12 velivoli aggiuntivi (fino a 58 aerei). Si tratta del più grande investimento privato in Grecia, per un valore di 2,5-3 miliardi di dollari a prezzi di mercato (6-6,5 miliardi di dollari a prezzi di listino).

Nei prossimi 6 anni, AEGEAN investirà oltre 500 milioni di dollari all’anno per l’ampliamento e la modernizzazione della sua flotta. Entro luglio 2020, AEGEAN riceverà 6 nuovi aerei portando la flotta a un totale di 65 velivoli, per 1,5 milioni di posti a sedere aggiuntivi (19 milioni in totale per l’anno corrente) a supporto dell’espansione del network che nel 2020 copre 155 destinazioni e 44 paesi.

Ogni nuovo velivolo aggiuntivo darà un contributo significativo all’economia, all’occupazione e all’industria del turismo in Grecia. Secondo le stime, 100.000 turisti in più in arrivo, 80 milioni di euro di ricavi diretti per il settore turistico, 70 nuovi posti di lavoro diretti in AEGEAN e per le operazioni a terra, che avranno un impatto positivo per il paese.

Durante l’evento, AEGEAN ha presentato la nuova livrea e la nuova brand identity. Ispirate al cielo e al mare della Grecia, al patrimonio architettonico e al design del Paese, la nuova brand identity, la nuova livrea e i nuovi interni daranno vita a un futuro dinamico per AEGEAN e contribuiranno a migliorare l’esperienza dei passeggeri.

Durante il suo discorso, il Primo Ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha sottolineato il valore dell’investimento per la Grecia: “Il governo greco sostiene attivamente le compagnie che puntano su tecnologie all’avanguardia, rispettano i propri dipendenti e adottano pratiche di sviluppo sostenibile. È allora che la loro crescita diventa un valore per la società. AEGEAN combina vision e ragione, e mentre vola si mantiene ancorata a terra. Queste sono caratteristiche di cui il paese ha bisogno, soprattutto da parte delle compagnie greche”.

Il CEO di AEGEAN, Dimitris Gerogiannis, ha sottolineato il valore dell’investimento, ribadendo l’impegno dell’azienda per una crescita continua: “Il 2020 rappresenta un nuovo inizio, con un nuovo dinamismo, un nuovo potenziale e una nuova identità per AEGEAN. I prossimi 24 mesi saranno mesi di grande creatività per noi, perché saremo impegnati a rinnovare la nostra offerta di prodotti. Per tutti noi, il nuovo aereo rappresenta prima di tutto una piattaforma che consentirà al nostro personale di continuare a lavorare per migliorare l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri”.

Eftychios Vassilakis, Presidente di AEGEAN, durante il suo discorso ha messo in evidenza il contributo significativo e continuativo del trasporto aereo allo sviluppo del settore turistico, nonché alla crescita complessiva della Grecia. Ha inoltre sottolineato: “Mentre entriamo nel terzo decennio di attività, manteniamo fermo l’impegno a continuare a investire e lavorare per guadagnarci la fiducia dei nostri passeggeri, operare in modo responsabile, salvaguardare l’ambiente e offrire opportunità di crescita ai nostri dipendenti. Continueremo a unire le forze con i nostri partner per raggiungere gli obiettivi comuni. Grazie a una nuova brand identity, che incarna il vero spirito della Grecia e i nostri valori di ospitalità e credibilità, vogliamo che la nuova flotta porti avanti la nostra eredità e diventi il simbolo di un nuovo periodo di dinamismo anche per la Grecia”.

I nuovi velivoli entreranno in operatività entro febbraio, con il primo aereo che opererà la tratta Atene-Monaco domani, venerdì 14 febbraio 2020.

(Ufficio Stampa AEGEAN – Photo Credits: AEGEAN)