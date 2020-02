Ryanair: altri due aeromobili basati a Milano per la stagione invernale 2020 e 8 nuove rotte

Ryanair ha annunciato che introdurrà 2 ulteriori aeromobili nelle sue basi di Milano – uno a Bergamo e uno a Malpensa – che rappresentano un investimento aggiuntivo di 200 milioni di dollari. Ryanair ha inoltre annunciato 8 nuove rotte su Milano per l’inverno 2020, tra cui 3 ripristini e voli aggiuntivi sulle destinazioni esistenti, che verranno rivelati a breve termine.

La programmazione di Ryanair da Milano per l’inverno 2020 prevederà:

A Milano Bergamo 1 aeromobile aggiuntivo ($100m di investimento) – 18 in totale; 4 nuove rotte: Banja Luka (bisettimanale) e Trapani (4 voli a settimana), Norimberga (5 voli a settimana) e Tenerife-Sud (5 voli a settimana) ripristinate; voli aggiuntivi sulle rotte esistenti; 84 rotte in totale, tra cui Yerevan (introdotta a gennaio); 11,7 milioni di clienti all’anno.

A Milano Malpensa 1 aeromobile aggiuntivo ($100m di investimento) – 6 in totale; 4 nuove rotte: Barcellona (9 voli a settimana), Cagliari (giornaliero) e Alghero (4 voli a settimana), Tenerife-Sud (bisettimanale) ripristinata; voli aggiuntivi sulle rotte esistenti; 25 rotte in totale; 3,03 milioni di clienti all’anno.

I viaggiatori in partenza da Milano possono prenotare da ora le loro vacanze fino a Marzo 2021.

Ryanair sta inoltre valutando con l’aeroporto di Olbia la possibilità di introdurre una seconda base in Sardegna, che contribuirebbe a supportare la connettività regionale in Italia, il turismo internazionale, il traffico e il lavoro.

A Milano, David O’Brien, Chief Commercial Officer di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare l’introduzione di altri due aeromobili basati a Milano, per un investimento aggiuntivo di 200 milioni di dollari. Con questo impegno siamo felici di offrire un ulteriore supporto alla connettività regionale, al turismo, alla crescita, al traffico e al lavoro. La programmazione di Ryanair per l’inverno 2020 comprende in totale 109 rotte, che porteranno oltre 14,5 milioni di clienti all’anno agli aeroporti di Milano. Ryanair sta discutendo con l’aeroporto di Olbia la possibilità di introdurre una seconda base in Sardegna per supportare ulteriormente la connettività italiana tutto l’anno. Per festaggiare l’introduzione di questi due nuovi aeromobili, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da soli 9,99 Euro sulle rotte italiane, per viaggiare fino alla fine di aprile 2020 e valide per pronotazioni entro la mezzanotte di sabato (15 febbraio)”.

(Ufficio Stampa Ryanair)