Delta impegna 1 miliardo di dollari per diventare la prima compagnia aerea a zero emissioni di carbonio a livello globale

A partire dal 1° marzo 2020 e per i prossimi dieci anni, Delta Air Lines impegnerà un miliardo di dollari in un piano per ridurre nel tempo tutte le emissioni derivate dal suo business globale. La compagnia aerea investirà nella promozione dell’innovazione, nell’avanzamento delle tecnologie per un trasporto aereo pulito, nell’accelerazione della riduzione delle emissioni di carbonio e dei rifiuti e nella realizzazione di nuovi progetti per ridurre il bilancio delle emissioni.

“Nulla può sostituire il potere che ha il viaggio di unire le persone e il nostro mondo ne ha bisogno oggi più che mai. Mentre trasportiamo i nostri passeggeri in tutto il mondo, è nostra responsabilità mantenere la promessa di riavvicinare le persone e garantire la massima attenzione per il nostro ambiente”, ha dichiarato Ed Bastian, CEO di Delta. “È giunto il momento di accelerare i nostri investimenti e di stabilire un impegno ambizioso che l’intero team Delta porterà avanti”.

L’approccio di Delta nell’affrontare la riduzione delle emissioni di carbonio e la sostenibilità è coerente con l’attenzione e il rigore per cui è conosciuta e che sono stati la base per la creazione di una compagnia aerea finanziariamente sicura. Questo annuncio avviene nel giorno in cui Delta paga 1,6 miliardi di dollari di partecipazione agli utili ai suoi dipendenti e riflette il suo approccio di lunga data di dare un alto valore al sostegno di tutti gli stakeholder e delle comunità in tutto il mondo.

“Nessuna delle sfide che abbiamo di fronte ha più bisogno di innovazione della sostenibilità ambientale e sappiamo che non esiste un’unica soluzione. Stiamo analizzando attentamente i problemi, esaminando ogni aspetto della nostra attività, coinvolgendo esperti, costruendo coalizioni, favorendo le partnership e guidando l’innovazione”, ha detto Bastian. “Siamo in viaggio e anche se oggi non abbiamo tutte le risposte, sappiamo che la nostra portata, insieme agli investimenti di tempo, talenti e risorse, avranno un impatto significativo sul pianeta e garantiranno la sostenibilità del nostro business per i decenni a venire”.

Ecco come il vettore sta concentrando i suoi sforzi per diventare carbon neutral:

– Riduzione dell’impronta di carbonio di Delta attraverso l’impegno a livello aziendale per diminuire l’uso di carburante per gli aerei e aumentarne l’efficienza. Le aree di intervento comprendono un ambizioso programma di rinnovo della flotta, il miglioramento delle operazioni di volo, la riduzione del peso e l’aumento dello sviluppo e dell’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione.

– Investire in progetti e tecnologie innovative per eliminare le emissioni di carbonio dall’atmosfera che vanno oltre gli attuali impegni della compagnia aerea e studiare le opportunità di rimozione del carbonio attraverso la riforestazione, il ripristino delle zone umide, la conservazione dei pascoli, del mare e del suolo e altre tecnologie per le emissioni.

– Costruire coalizioni con i dipendenti, fornitori, partner globali, clienti, colleghi del settore, investitori e altri stakeholder per promuovere gli obiettivi di riduzione e eliminazione delle emissioni di carbonio e massimizzare l’impatto globale.

“Vorremmo che quando i passeggeri scelgono di volare con Delta, abbiano la sensazione di prendersi un impegno per la salvaguardia del pianeta. Il nostro impegno per la neutralità delle emissioni di carbonio significa che volare con Delta rappresenta molto di più di una grande esperienza di viaggio, si tratta di unire le forze per creare un mondo migliore”.

La strategia di Delta in materia di emissioni di anidride carbonica riguarderà le emissioni in tutta la sua attività, sia in volo che a terra. L’investimento di Delta creerà nuovi progetti e metodi per ridurre la sua impronta di carbonio, porterà benefici alle comunità globali e renderà più facile per altre organizzazioni esplorare opzioni simili per affrontare la propria impronta di carbonio, il tutto riducendo al minimo la dipendenza dalle attuali, limitate, soluzioni di compensazione delle emissioni di carbonio. Per sostenere questa strategia, Delta destinerà parte del suo impegno finanziario in strumenti di investimento, tra cui un fondo dedicato, incentrato sul raggiungimento della sua ambizione di neutralità delle emissioni carbonio.

Il percorso di Delta verso la neutralità delle emissioni di carbonio e il suo investimento di 1 miliardo di dollari si basano sul suo impegno volontario per la sostenibilità, leader del settore.

In occasione della celebrazione per la ripartizione degli utili ad Atlanta, il CEO di Delta, Ed Bastian, ha svelato un simbolo dell’apprezzamento della compagnia per i propri dipendenti: la livrea di un aeromobile con tutti i 90.000 nomi dei dipendenti di Delta, insieme a un messaggio di ringraziamento. Oggi la compagnia aerea ha distribuito oltre 1 miliardo di dollari totale in compartecipazione agli utili.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)