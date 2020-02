News Brevi – 14.02.2020

LUFTHANSA GROUP ESTENDE LA SOSPENSIONE DEI VOLI VERSO LA CINA – Lufthansa Group sospende tutti i voli verso la Cina continentale fino alla fine del winter timetable. I voli per Pechino e Shanghai saranno sospesi fino al 28 marzo. Il programma di voli da e per Hong Kong sarà leggermente ridotto. “La sicurezza dei passeggeri e dei dipendenti è una priorità assoluta per Lufthansa Group. Dopo un’attenta valutazione di tutte le informazioni attualmente disponibili, Lufthansa Group ha ora deciso di annullare i voli Lufthansa, SWISS e Austrian Airlines da/per Pechino e Shanghai fino alla fine del programma invernale il 28 Marzo. Inizialmente erano stati sospesi fino al 29 febbraio. I voli per Nanchino, Shenyang e Qingdao erano già stati sospesi fino alla fine del programma invernale. A causa dell’attuale situazione della domanda di voli da e per Hong Kong, verranno apportati lievi adeguamenti della capacità: per Lufthansa, alcuni voli verranno annullati. SWISS utilizzerà aeromobili più piccoli sui suoi voli da e per Hong Kong a marzo”, afferma Lufthansa Group. I passeggeri il cui volo è stato cancellato possono riprenotare gratuitamente o ricevere un rimborso del biglietto. Lufthansa Group continuerà a monitorare la situazione ed è in contatto con le autorità responsabili.

SAS PROROGA LA SOSPENSIONE DEI VOLI VERSO LA CINA – SAS ha deciso di prorogare il periodo di sospensione dei suoi voli da e per Shanghai e Pechino fino al 29 marzo. Rimborsi e possibilità di cambio prenotazione sono offerti ai passeggeri interessati. Hong Kong sarà operata come da programma e SAS continuerà a monitorare la situazione in stretto dialogo con le autorità. I clienti che viaggiano verso, da o via Hong Kong possono modificare volontariamente la loro prenotazione o richiedere un rimborso.

PRIMA VISTA LOUNGES BY AVIAPARTNER OFFRE ALLA LOUNGE STAR ALLIANCE DI FIUICINO LA PRIMA PRALINA COMPONIBILE – Prima Vista Lounges by Aviapartner continua a lavorare in collaborazione con Star Alliance per sorprendere i propri frequent flyer all’interno della Star Alliance Lounge Rome all’aeroporto di Fiumicino. In occasione di San Valentino, Prima Vista Lounges e Star Alliance collaborano con Shockino, un noto laboratorio artigianale di cioccolato in Italia, con la Shockino Mix Experience, la prima pralina componibile al mondo. I passeggeri potranno scegliere tra 20 gusti disponibili per creare fino a 216 combinazioni. Oggi, dalle 12 alle 19, i frequent flyer della Star Alliance Lounge Rome di Fiumicino potranno divertirsi a comporre e ad assaggiare queste praline “Fai da te” e portare con sé in viaggio i cioccolatini di San Valentino fatti con le proprie mani. “Ancora una volta siamo lieti di collaborare con aziende che condividono i nostri valori e il nostro impegno, per offrire ai passeggeri un’esperienza diversa e un prodotto di grande qualità. In questa occasione i nostri clienti più importanti potranno divertirsi a creare i propri cioccolatini e a riconoscere i gusti. Aviapartner Group si impegna a investire costantemente nell’esperienza e nella soddisfazione dei propri clienti”, ha spiegato Italo Russo Silva, General Manager di Aviapartner Group Lounges and Premium Guest Services.

AEROPORTO DI CALGIARI: PROSEGUE IL GIUBILEO LAURETANO – Questa mattina alle ore 11.00 è stata celebrata dall’Arcivescovo di Cagliari Mons. Giuseppe Baturi presso il Business Centre dell’Aeroporto di Cagliari la Santa Messa di commiato del simulacro della Madonna di Loreto. L’effige della Beata Vergine Maria di Loreto, giunta al ‘Mario Mameli’ lo scorso 28 gennaio nell’ambito delle iniziative per il Giubileo Lauretano, è stata accolta nella Cappella dello scalo cagliaritano dove resterà fino al 18 febbraio 2020. Il viaggio dell’effigie della Madonna di Loreto, coordinato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e Assaeroporti, in collaborazione con le società di gestione aeroportuale, con Alitalia e, per alcune tratte, con AeroClub d’Italia, è iniziato ad Ancona l’8 dicembre 2019 e terminerà il 10 dicembre 2020 dopo aver toccato 20 aeroporti italiani. Cagliari è la quinta tappa dell’itinerario.

BOEING E SPEEA ANNUNCIANO ACCORDO PROVVISORIO SULL’ETENSIONE DEL CONTRATTO – The Boeing Company ha raggiunto oggi un accordo provvisorio con la Society of Professional Engineering Employees in Aerospace (SPEEA) su una nuova four-year contract extension che si protrarrà fino al 2026, coprendo circa 18.000 engineering and technical employees, quasi tutti a Washington e in Oregon. Il Consiglio Direttivo di SPEEA ha approvato l’offerta, che sarà messa in votazione dai membri dal 24 febbraio al 9 marzo 2020. Il contratto attuale scadrà nel 2022. “Siamo lieti di giungere a un accordo provvisorio che riconosce gli enormi contributi dei nostri compagni engineering and technical. Abbiamo ascoltato i nostri dipendenti e affrontato le aree che sono importanti per loro”, ha dichiarato Greg Hyslop, Boeing chief engineer and senior vice president of Engineering, Test & Technology. “Queste prime discussioni e il dialogo in corso aumenteranno ulteriormente i nostri sforzi per concentrarci sulla restituzione del 737 MAX al servizio, sulla facilitazione del nostro riallineamento ingegneristico e sull’impegno costante verso l’eccellenza ingegneristica”.