Airbus: nuova vita per gli A321 come freighter aircraft

Gli Airbus A321 che hanno completato il loro servizio operativo di trasporto passeggeri per le compagnie aeree potranno presto avere una seconda vita come freighters altamente efficienti, convertiti attraverso un programma che coinvolge ST Engineering e Airbus con la loro joint venture, Elbe Flugzeugwerke (EFW).

Il prototipo A321P2F (“Passenger-to-Freighter” conversion) ha recentemente effettuato il suo primo volo dopo essere stato rielaborato presso la struttura di ST Engineering a Singapore, con la configurazione modificata che dovrebbe ricevere l’airworthiness authority supplemental type certificate (STC) nel primo trimestre del 2020 da EASA.

La modifica di un A321 da trasporto passeggeri alla versione P2F comporta l’integrazione di una large main deck cargo door nella parte anteriore della fusoliera, la chiusura dei finestrini passeggeri e la disattivazione della maggior parte delle passenger doors. La left passenger door anteriore viene sostituita da una più piccola, per ottimizzare il numero di cargo positions sul main deck. La cabina è stata rinnovata, compresa l’installazione di una rigid barrier wall e il pavimento è rinforzato.

L’A321P2F è un sostituto perfetto per la vecchia generazione di narrow-body freighters, dichiara Airbus. Con spazio per 14 large container/pallet sul main deck e 10 LD3-type containers sul lower deck, permette operazioni efficienti, con consumi ed emissioni ridotte.

Nell’ambito della joint venture, ST Engineering è responsabile dello sviluppo ingegneristico fino all’emissione del STC e per la fornitura del kit di conversione. Airbus, in qualità di OEM (Original Equipment Manufacturer) fornisce dati tecnici e supporto per la certificazione, sviluppo degli on-board computers, airframe engineering, flight physics and flight test expertise. EFW sarà titolare del STC e dirigerà il programma generale e la commercializzazione.

Il cliente di lancio Vallair, aircraft trading and leasing business basato in Lussemburgo, ha ordinato 10 conversioni da EFW. L’entrata in servizio del primo A321P2F è prevista per il terzo trimestre di quest’anno con la compagnia aerea australiana Qantas Freight. Un secondo cliente è BBAM, aircraft lease management company con sede a San Francisco, che ha effettuato un ordine per due A321P2F conversions.

“Siamo molto lieti di partecipare al programma A321P2F, che ora sta decollando sul mercato”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer di Airbus. “L’aeromobile sarà il cargo più capace della sua categoria e anche il più ecologico. Il nostro Global Market Forecast prevede che nei prossimi 20 anni saranno necessarie circa 1.000 small freighter conversions per sostituire le flotte obsolete e provvedere alla crescita. Ciò costituisce un solido potenziale di mercato per l’A321P2F”.

L’A321 è la versione più grande della famiglia Airbus A320. Più di 2.000 A321 sono stati consegnati alle compagnie aeree di tutto il mondo.

