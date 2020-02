News Brevi – 15.02.2020

AMERICAN AIRLINES: NUOVO RINVIO SULLA PREVISIONE DI RIENTRO IN SERVIZIO DEL 737 MAX – American Airlines rimane in costante contatto con la Federal Aviation Administration, il Department of Transportation e Boeing. Sulla base delle ultime indicazioni, American prevede che la ripresa dello scheduled commercial service della flotta di aeromobili Boeing 737 MAX della compagnia avverrà il 18 agosto 2020. American aveva precedentemente annullato il servizio sul MAX fino al 3 giugno. American prevede di passare gradualmente al MAX per il servizio commerciale e aumenterà i voli per tutto il mese di agosto e fino a settembre. Dato che American introdurrà gradualmente il MAX nelle operazioni nel corso di un mese, potrebbero verificarsi ulteriori perfezionamenti al programma. In totale, circa 140 voli al giorno saranno cancellati fino al 17 agosto.

DICHIARAZIONE AIRBUS SULLA DECISIONE DELL’USTR – Airbus in un proprio comicato afferma: “Airbus si rammarica profondamente della decisione dell’USTR (United States Trade Representative) di aumentare le tariffe per gli aeromobili importati dall’UE e della decisione di mantenere le tariffe per le merci provenienti da altri settori. La decisione dell’USTR accresce ulteriormente le tensioni commerciali tra Stati Uniti e UE, creando in tal modo una maggiore instabilità per le compagnie aeree statunitensi che già soffrono di carenza di aeromobili. La decisione ignora le numerose proposte presentate dalle compagnie aeree statunitensi, sottolineando il fatto che esse – e il pubblico volante degli Stati Uniti – dovranno infine pagare queste tariffe. Airbus continuerà le sue discussioni con i suoi clienti statunitensi e lavorerà con loro per mitigare il più possibile gli effetti delle tariffe. Airbus continuerà a spingere per una soluzione negoziata a questa disputa di 15 anni. Airbus spera che la posizione di USTR cambierà, soprattutto quando il WTO autorizzerà l’UE a imporre tariffe sugli aeromobili Boeing, compresi gli aerei 737 Max, 787 e 777 nel periodo maggio/giugno”.