Boeing: fondo da $50 milioni per sostenere le comunità colpite dagli incidenti Lion Air Flight 610 e Ethiopian Airlines Flight 302

Boeing ha annunciato di aver dedicato i restanti 50 milioni di dollari di un fondo da 100 milioni di dollari precedentemente annunciato per sostenere le esigenze umanitarie nelle comunità colpite dagli incidenti Lion Air Flight 610 e Ethiopian Airlines Flight 302. Il Boeing Community Investment Fund lavorerà direttamente con le famiglie delle vittime per consentire loro di donare a enti di beneficenza ammissibili di loro scelta. La società collaborerà nuovamente con Ken Feinberg e Camille Biros per la creazione, l’allocazione e la distribuzione del fondo. Inizieranno immediatamente a lavorare con famiglie, governi e altre parti interessate per identificare le organizzazioni di beneficenza ammissibili. Tutti i fondi distribuiti da Feinberg e Biros saranno indipendenti da qualsiasi risoluzione fornita attraverso il processo legale.

“Dopo mesi di ampie discussioni con le famiglie delle vittime, i funzionari del governo, i leader della comunità e altri, abbiamo stabilito che il miglior percorso da seguire – sia per coloro che hanno perso i loro cari sia per le comunità colpite da questi incidenti – è quello di autorizzare le famiglie a decidere come allocare questi fondi”, ha affermato Tim Keating, Boeing’s executive vice president of Government Operations. “Attraverso questa donazione, è nostra speranza che le famiglie siano in grado di onorare i propri cari in un modo che sia personale e significativo per loro, creando allo stesso tempo un lascito duraturo nelle loro comunità in tutto il mondo”.

Proseguono anche i lavori sul Boeing Financial Assistance Fund da $50 milioni precedentemente annunciato, che fornisce assistenza finanziaria a breve termine alle famiglie delle vittime.

“Quando abbiamo sottoscritto il nostro impegno iniziale di $100 milioni, la nostra prima priorità era quella di garantire alle famiglie un’assistenza finanziaria immediata”, ha affermato Keating. “Ken Feinberg e Camille Biros hanno compiuto enormi progressi in questo sforzo. Dato il loro successo e la fiducia che hanno costruito con le famiglie, ora abbiamo chiesto a Ken e Camille di supervisionare l’importante lavoro di collegamento delle famiglie con le organizzazioni caritative che ritengono più significative”.

