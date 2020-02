News Brevi – 17.02.2020

LEONARDO ACCOMPAGNA LA “TRASFORMAZIONE DIGITALE” DEI FORNITORI CHIAVE – Leonardo, in partnership con i Digital Innovation Hub (DIH) di Confindustria, lancia una nuova iniziativa incentrata sulle tematiche dell’industria 4.0 e cyber security dedicata ai propri fornitori chiave, compresi nella ELITE Leonardo Lounge (l’ambiente dedicato alle aziende ad alto potenziale della supply chain di Leonardo sviluppato da ELITE di Borsa Italiana) per accompagnarli nella loro “trasformazione digitale”. L’iniziativa si inserisce all’interno del programma di ottimizzazione e rafforzamento della supply chain LEAP2020 (Leonardo Empowering Advanced Partnership). Sono oltre quaranta le PMI coinvolte, fornitori chiave di Leonardo, provenienti da 12 diverse Regioni, per un fatturato aggregato pari a 1 miliardo Euro e un totale di oltre 5.700 dipendenti, che seguiranno una specifica roadmap formativa. Le aziende partecipanti saranno valutate in termini di maturità digitale e sicurezza cibernetica e quindi orientate verso un percorso di progressiva trasformazione digitale, per cogliere le opportunità connesse allo sviluppo di tecnologie 4.0. Il progetto supporterà inoltre il networking dei fornitori verso l’industria 4.0, contribuendo a raggiungere l’obiettivo del programma LEAP2020 di rendere la base fornitori di Leonardo più innovativa, competitiva e sostenibile contribuendo a favorire l’evoluzione della “supply chain” in “value chain”.

ANA: NUOVA SPERIMENTAZIONE PER LA TECNOLOGIA AVATAR – ANA HOLDINGS INC. collaborerà con Mitsubishi Estate Co., Ltd. per testare la sua nuova piattaforma Avatar presso il JNTO TIC (Japan National Tourism Organization Tourist Information Center) nel cuore di Tokyo. Il TIC JNTO riceve regolarmente turisti da tutto il mondo e i nuovi robot consentiranno al personale del TIC JNTO di comunicare e rispondere alle domande da una località remota. I test si svolgeranno dal 26 al 28 febbraio 2020. “L’obiettivo dell’iniziativa avatar di ANA è eliminare le barriere della distanza fisica per rendere più preziosa la comunicazione remota e consentire a tutti di condividere le esperienze in modo più democratico”, ha affermato Kevin Kajitani, Co-Director of ANA HD’s Avatar Division. Consentendo al personale di JNTO TIC di comunicare con i turisti da una posizione remota, i newme robots consentiranno di mantenere il centro informazioni aperto per più ore e anche nei giorni in cui le difficoltà logistiche rendono difficile avere il personale presente sul posto.