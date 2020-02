Embraer ha consegnato 198 aerei nel 2019

Embraer ha consegnato un totale di 198 jets nel 2019, di cui 89 commercial aircraft e 109 executive jets (62 light e 47 large), che rappresenta un aumento del 9% rispetto al 2018 , quando la Società ha consegnato un totale di 181 aerei. Le consegne sono nel range di previsione per il 2019 da 85 a 95 per il commercial aviation market e da 90 a 110 per il business aviation market. Nel quarto trimestre 2019 Embraer ha consegnato 81 jet, di cui 35 commercial aircraft e 46 executive jets (20 light e 26 large). Al 31 dicembre, il firm order backlog ammontava a 16,8 miliardi di USD.

Nel quarto trimestre del 2019 Embraer ha consegnato il primo business jet Praetor 500 a Flexjet, leader mondiale nel settore dei private jet travel, a poco più di un anno dal suo annuncio alla 2018 National Business Aviation Association’s Business Aviation Convention and Exhibition (NBAA-BACE).

Embraer ha anche annunciato l’espansione del suo Executive Jets Service Center al Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (KFLL), ampliando la sua capacità di servizio attraverso un contratto di locazione con Jetscape Services per un hangar dedicato. La presenza di Embraer in Florida è strategica per i suoi clienti Executive Jets negli Stati Uniti meridionali, nei Caraibi e nell’America centrale, nonché per coloro il cui viaggio li porta spesso attraverso la Florida meridionale.

Nello stesso periodo, Embraer ha consegnato il secondo KC-390 Millennium alla Brazilian Air Force e ha firmato un contratto con il governo portoghese per un firm order per cinque KC-390, inclusi nel portafoglio ordini di Embraer nel quarto trimestre del 2019.

Al Dubai Air Show Embraer ha annunciato il nome e la designazione del suo multi-mission medium aircraft, Embraer C-390 Millennium. La nuova designazione riflette una maggiore flessibilità e valore per gli operatori.

Inoltre, Embraer e Boeing hanno annunciato che la joint venture per la promozione e lo sviluppo di nuovi mercati per il C-390 Millennium multi-mission airlift and air mobility aircraft si chiamerà Boeing Embraer – Defense. L’organizzazione sarà operativa solo dopo che la joint venture avrà ricevuto le autorizzazioni normative e soddisferà le condizioni di chiusura.

Sempre durante l’evento a Dubai, Embraer ha annunciato due contratti per aeromobili commerciali: un contratto con Air Peace per tre ulteriori E195-E2, confermando i diritti di acquisto del contratto originale e un ordine fermo per tre E190 con CIAF Leasing.

Embraer ha dato il benvenuto a tre nuovi operatori E2. Helvetic Airways, Svizzera, e Air Kiribati, compagnia aerea della Repubblica di Kiribati, hanno ricevuto i loro primi jet E190-E2, mentre Binter, in Spagna, ha ricevuto il suo primo E195-E2. Embraer ha anche firmato ordini fermi con SkyWest per 20 E175, che saranno operati da American Airlines e con Congo Airways per due aerei E175, con diritti di acquisto per altri due.

