News Brevi – 19.02.2020

RYANAIR CONTINUA A PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ – Ryanair ha annunciato che inviterà i clienti a raddoppiare il loro contributo volontario di compensazione delle emissioni di CO2 da 1 a 2 Euro, a partire dal primo aprile. Questo incremento rientra nell’impegno per la sostenibilità promosso da Ryanair, che include un investimento di oltre 20 miliardi di dollari in nuove tecnologie aeronautiche che consentiranno di trasportare più passeggeri con consumi di carburante più bassi e emissioni acustiche inferiori. Attualmente, oltre il 3% dei clienti Ryanair partecipa a questo programma volontario di compensazione delle emissioni di CO2. Il Direttore della Sostenibilità. Tom Fowler, ha dichiarato: “Siamo lieti della risposta molto positiva dei nostri clienti nel 2019 verso la compensazione volontaria delle emissioni. Siamo a oltre metà del percorso (60%) che entro il 2024 ci consentirà di eliminare la plastica e i nostri clienti stanno contribuendo con oltre 1,5 milioni di euro all’anno a favore di progetti di compensazione delle emissioni. Il 100% dei fondi raccolti attraverso queste donazioni volontarie di compensazione delle emissioni sarà devoluto ai nostri partner ambientali. Con questo modesto incremento dell’entità dei contributi volontari, possiamo fare di più nel 2020 e non vediamo l’ora di svelare gli altri partner ambientali 2020 nei prossimi mesi”.

AMERICAN AIRLINES OFFRE PREORDERED MEAL SERVICE SU PIU’ VOLI – American Airlines estenderà il preordered meal service alle premium cabins sui voli American Eagle, aggiungendo altri 300 voli giornalieri in cui i clienti possono ordinare i pasti in anticipo, a partire dall’11 marzo. Ciò porta il numero totale di voli giornalieri che possono effettuare il preorder in premium cabins a quasi 1.900 – più di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense. American è anche l’unico vettore statunitense a offrire un preordered meal service in cabine premium su mainline and regional flights, disponibili su voli di 900 miglia o più. “Ordinare i pasti in anticipo è importante per i nostri clienti e siamo entusiasti di offrire questa opzione su più voli”, ha affermato Raphael Girardoni, Managing Director of Food and Beverage Services at American.

ANA ANNUNCIA UNA CARGO DISTRIBUTION PARTNERSHIP CON CARGO.ONE – All Nippon Airways si unisce alla online platform cargo.one per offrire ai propri clienti cargo ebooking capabilities. Inoltre, la compagnia aerea trarrà profitto dall’ampia base di clienti di cargo.one in Europa e quindi espanderà la sua presenza nei mercati cargo chiave. “La collaborazione con la piattaforma cargo.one contribuirà ad accelerare la nostra ambizione di trasformare digitalmente la nostra attività nei prossimi anni e a concentrarci ancora di più sulle esigenze dei nostri clienti”, ha affermato Toshiaki Toyama, Senior Vice President of ANA. cargo.one ha accelerato la sua crescita nell’ultimo anno. Nel 2019 la piattaforma ha distribuito ai clienti oltre 2,2 milioni di offerte in tempo reale prenotabili all’istante, con una media di oltre 6.000 al giorno. ANA e cargo.one hanno dato il via con successo all’integrazione dei loro sistemi principali a metà gennaio e renderanno disponibile la Cargo capacity di ANA sulla piattaforma all’inizio del secondo trimestre del 2020.

TURKISH AIRLINES E’ OFFICIAL AIRLINE PARTNER DI “PACKAGING SPEAKS GREEN” – Turkish Airlines è Official Airline Partner di “Packaging Speaks Green”, il Forum Internazionale del Packaging Sostenibile, che si terrà a Bologna dal 20 al 21 febbraio 2020. L’evento B2B è organizzato da Ucima (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio) e dalla Fondazione FICO, per affrontare temi legati allo sviluppo della sostenibilità e dell’economia circolare nel settore dell’imballaggio. Turkish Airlines si impegna anche nel rispettare la sostenibilità ambientale: le confezioni di auricolari, cuffie e altri prodotti offerti ai passeggeri sono realizzate esclusivamente con materiali ecologici come l’amido di mais, che non contengono sostanze pericolose per la natura una volta smaltite. Le confezioni sono compostabili e compatibili con gli standard EN13432.