Tarom prende in consegna il suo primo ATR 72-600

TAROM, la compagnia di bandiera nazionale della Romania, oggi ha preso in consegna il suo primo ATR 72-600. Con una livrea nuova di zecca, questo velivolo è il primo di un contratto di leasing con il regional aircraft lessor NAC, per nove ATR 72-600.

TAROM ha avuto molto successo nelle sue operazioni sul mercato interno utilizzando aeromobili ATR – sia ATR 42-500 che ATR 72-500 – per competere con i vettori a basso costo. Una volta completato questo importante aggiornamento della flotta, entro la fine del 2020, la compagnia aerea rumena offrirà ulteriori 330.000 posti ogni anno, allo stesso costo operativo, migliorando la connettività a corto raggio in Romania. Con l’ATR 72-600 che consuma il 40% in meno di carburante ed emette il 40% in meno di CO2 rispetto a regional jet di dimensioni simili, TAROM supporterà lo sviluppo delle comunità locali e più isolate in modo responsabile, consolidando ulteriormente la sua posizione sul mercato.

George Barbu, TAROM Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di iniziare le operazioni con il nostro nuovissimo ATR 72-600, l’unico aereo sul mercato regionale in grado di raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi in termini di efficienza, tecnologia e performance ambientali. Saremo in grado di sviluppare nuove rotte e aumentare la frequenza e la disponibilità dei posti, offrendo al contempo i più alti livelli di comfort e tecnologia”.

Martin Møller, presidente di NAC, ha aggiunto: “L’economia dell’ATR 72-600, la sua modernità, il comfort e la flessibilità, insieme a comprovate credenziali ambientali, lo rendono un vantaggio interessante sia per i lessor che per le compagnie aeree. Ringraziamo TAROM per la fiducia che hanno riposto in NAC e non vediamo l’ora di rafforzare le nostre relazioni in futuro”.

Stefano Bortoli, Chief Executive Officer di ATR, ha commentato: “La rinnovata fiducia da parte di un cliente fedele è la migliore approvazione possibile per un produttore di aeromobili, soprattutto quando la decisione viene presa dopo una valutazione delle soluzioni esistenti sul mercato. Tutte le regioni meritano la stessa opportunità di far parte di un mondo connesso e gli aerei ATR mostrano performance ineguagliabili nel collegare responsabilmente persone e imprese”.

TAROM e ATR lavorano insieme da 20 anni. Questo importante potenziamento della flotta consentirà inoltre alla compagnia aerea di beneficiare dell’avionica all’avanguardia, tra cui glass cockpit, LPV and V-NAV capabilities, per operazioni sicure, flessibili ed efficienti.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)