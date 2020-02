Ryanair lancia il nuovo programma di addestramento piloti con Aviomar Flight Academy

Ryanair ha annunciato oggi il lancio ufficiale della partnership per la formazione piloti con Aviomar Flight Academy, che prevede un programma tutorato da Ryanair a Roma. Questa collaborazione permetterà a Ryanair di continuare ad attrarre piloti professionisti altamente qualificati per supportare la sua crescita in tutta Europa.

Il programma, avviato a ottobre 2019, offre agli apprendisti piloti un percorso strutturato per raggiungere uno standard che li renda pronti ad aderire al programma Ryanair Boeing 737 Type Rating.

I piloti che entreranno a far parte del programma saranno addestrati dagli istruttori Aviomar Flight Academy e useranno le procedure della compagnia, muovendo così i primi passi per diventare piloti Ryanair.

Nel corso dei prossimi 4/5 anni, oltre 400 nuovi piloti provenienti da tutta Europa saranno selezionati e formati da Aviomar Flight Academy. I piloti che hanno iniziato il loro percorso di addestramento nel primo ciclo del programma potranno avviare la loro carriera con Ryanair dall’inizio del 2022.

Il Direttore delle Operazioni di Ryanair, Neal McMahon, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare questa nuova partnership con Aviomar Flight Academy, che vanta un’importante esperienza nell’addestramento piloti di alto livello ai più elevati standard. Questo nuovo programma di formazione è l’unico programma per aspiranti piloti tutorato da Ryanair nell’Europa meridionale e questa partnership evidenzia il nostro impegno a sostenere, sviluppare e reclutare piloti per future posizioni aperte”.

Il Capitano Senan O’Shea, Head of Crew Training di Ryanair, ha affermato: “Questo nuovo programma di formazione Ryanair-Aviomar Flight Academy fornirà una solida selezione di piloti professionisti e preparati provenienti da tutta Europa per soddisfare le esigenze del nostro network in continua espansione. Dopo un’attenta considerazione abbiamo scelto Aviomar Flight Academy come partner di formazione piloti basata in Italia, per i loro elevati standard nei corsi di addestramento ab-initio e APS MCC. Siamo lieti di mettere a disposizione la nostra esperienza operativa a Aviomar Flight Academy, in particolare nell’attivazione di quello che sarà un eccezionale Ryanair Mentored Programme. Questa combinazione sarà la migliore preparazione possibile per una carriera a bordo di Ryanair”.

Angelo Currao, Pilot Recruitment Coordinator di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair è ben posizionata per raggiungere gli obiettivi di reclutamento e addestramento piloti e portare la sua flotta di aeromobili a 585 entro l’anno fiscale 2025. Ryanair è lieta di dare il benvenuto ad Aviomar Flight Academy come primo partner di addestramento piloti in Italia”.

Michele Marano, General Manager di Aviomar Flight Academy, ha dichiarato: “Aviomar Flight Academy è orgogliosa di essere il primo partner di formazione di Ryanair in Italia, con percorsi di studio sia modulari, sia integrati. I futuri piloti saranno anche in grado di completare un APS MCC su un simulatore B737 all’avanguardia. Aviomar Flight Academy è stata la prima Approved Training Organisation a lanciare APS MCC in Italia e questa nuova entusiasmante partnership con Ryanair sostiene ulteriormente il valore aggiunto che le compagnie aeree attribuiscono a questo programma di formazione. Sia Aviomar che Ryanair vantano un solido background nel settore dell’aviazione e siamo felici di essere partner nel prossimo capitolo di questa storia di successo. Si tratta di un’opportunità unica e straordinaria per i nostri cadetti per diventare piloti commerciali per la compagnia aerea con la più rapida crescita in Europa. Ryanair ha un dipartimento di formazione leader del settore con un record di sicurezza senza eguali e siamo orgogliosi di essere associati a loro. Questo è un nuovo approccio alla formazione dei piloti e lo accogliamo con entusiasmo”.

Per maggiori informazioni sul corso, inviare un’email a info@aviomar.org.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)