L’Embraer Phenom 300 si conferma il light jet più consegnato al mondo

Embraer Executive Jets ha consegnato 51 Phenom 300 e Phenom 300E light jets nel 2019, rendendolo il light jet più consegnato dell’anno. Questo è l’ottavo anno consecutivo in cui il Phenom 300 ottiene questo risultato, avendo accumulato oltre 530 consegne da quando è entrato sul mercato nel dicembre 2009. Le informazioni sono state rese note oggi dalla General Aviation Manufacturers Association (GAMA).

“La pietra miliare della consegna di oggi non fa che rafforzare il successo di questa fenomenale piattaforma aeronautica, che recentemente ha ricevuto ulteriori miglioramenti in termini di performance, comfort e tecnologia”, ha affermato Michael Amalfitano, Presidente e CEO di Embraer Executive Jets. “Sebbene sia già il light jet più venduto al mondo, abbiamo dato il via al nuovo decennio rendendo il Phenom 300E ancora migliore, per raggiungere il nostro obiettivo fondamentale di offrire la massima customer experience nella business aviation”.

La serie Phenom 300 è stata lanciata originariamente nel 2005. L’aeromobile è in servizio in oltre 30 paesi e ha accumulato più di un milione di ore di volo.

Il mese scorso Embraer ha annunciato un Phenom 300E ulteriormente migliorato, che sarà disponibile per la consegna a partire da maggio 2020. L’aeromobile offre ora più velocità ed è in grado di raggiungere Mach 0.80. Il Phenom 300E offre una high-speed cruise di 464 knots e un range con cinque occupanti di 2.010 miglia nautiche (3.724 km) con riserve NBAA IFR. L’aereo gode anche di una cabina più silenziosa, più spazio per le gambe in cockpit e una nuova premium interior option, nota come Bossa Nova.

In termini di tecnologia, il Phenom 300E ha ricevuto un aggiornamento avionico che include runway overrun awareness and alerting system (ROAAS), predictive windshear, Emergency Descent Mode, PERF, TOLD e FAA Datacom. Embraer è il primo e unico OEM nella business aviation a sviluppare e certificare un runway overrun awareness and alerting system. Per completare i miglioramenti, il Phenom 300E è ora l’unico aereo della sua categoria ad offrire connettività 4G tramite Gogo AVANCE L5.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)