Volotea incrementa la capacità a Olbia

“Nel 2020 aumenteremo la nostra offerta, mettendo in vendita 4,4 milioni di biglietti in Italia: una crescita considerevole, pari al +10% rispetto agli attuali volumi disponibili. Al momento i nostri maggiori sforzi si stanno concentrando su quelle città private dei collegamenti operati in precedenza da Air Italy e, proprio per quei passeggeri orfani della compagnia, abbiamo ideato uno speciale piano di agevolazioni che permetterà loro di acquistare biglietti Volotea a prezzi scontati”, afferma Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea.

Volotea incrementerà, inoltre, le sue frequenze e la sua capacità di trasporto sulle tratte Olbia-Torino, Olbia-Milano Bergamo e Olbia-Napoli.

A Olbia, Volotea ha registrato performance più che positive e, nel 2019, ha trasportato 281.000 passeggeri a livello locale (+36% vs 2018), raggiungendo un load factor del 95%. Sono, invece, oltre 1 milione, i passeggeri transitati dal 2012 a oggi presso lo scalo di Olbia con Volotea.

Sempre a Olbia, per il 2020, Volotea ha annunciato 3 nuove rotte alla volta di Marsiglia, Pisa e Ancona. Infine, il vettore ha riconfermato l’operativo voli in partenza dallo scalo sardo, per un totale di 14 destinazioni, 10 domestiche e 4 francesi, con un’offerta complessiva di 359.000 posti in vendita per il 2020.

Volotea annuncia una tariffa di 39,99 Euro su alcune delle tratte dismesse da Air Italy. Tutti i passeggeri in possesso di un booking code Air Italy per volare tra Olbia e Verona, Torino, Bologna, Milano Linate e Milano Malpensa, sia andata sia ritorno, potranno volare con Volotea, tra il 1° aprile e il 31 maggio, alla speciale tariffa di 39,99 Euro a tratta tasse incluse (bagagli esclusi), sulle rotte Olbia-Torino, Olbia-Verona e Olbia-Milano Bergamo, sia in andata sia in ritorno. Per utilizzare questa speciale tariffa, i viaggiatori dovranno inviare copia del proprio biglietto Air Italy attraverso questo link https://www.volotea.com/it/contatti/email/ e acquistare così i nuovi biglietti con Volotea entro e non oltre il 29 febbraio 2020.

Inoltre, per tutti i viaggiatori coinvolti dalla sospensione delle attività di Air Italy che non sono in grado di presentare un biglietto della compagnia, Volotea ha riservato uno speciale voucher sconto di 20 Euro a biglietto andata e ritorno (10 Euro a tratta). Lo speciale sconto sarà utilizzabile anche sulle rotte Volotea tra Olbia e Verona, Torino, Genova, Milano Bergamo e Venezia, sia in andata sia in ritorno, per volare dal 1° aprile al 31 maggio. Anche in questo caso, i biglietti dovranno essere emessi entro e non oltre il 29 febbraio.

Lo sconto è utilizzabile attraverso i tradizionali canali di vendita Volotea: il sito www.volotea.com e il call center della compagnia. Per riscattare lo speciale sconto di 20 Euro basterà digitare il codice ITSCONTO nella sezione Codice Sconto all’interno dell’homepage Volotea o comunicarlo al call center durante la prenotazione.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)